Une nouvelle école privée verra le jour à Moncton

Un groupe de parents ouvrira la première école secondaire privée anglophone de la région Moncton lors de la prochaine rentrée scolaire.

Cet automne, Eastgate Academy, une nouvelle école privée qui sera pour l’instant située à Riverview, accueillera sa première cohorte d’élèves, une vingtaine d’écoliers de la cinquième et la sixième année.

L’école, un projet initié par six familles de la région de Moncton, offrira le programme du Baccalauréat international (BI), un cursus d’enseignement offert dans plus de 5000 établissements scolaires dans le monde.

Le curriculum scolaire de l’Eastgate Academy s’inspirera de celui de la Colombie-Britannique, récemment révisé et structuré de manière à s’aligner avec le programme du BI, explique Sarah Phillips, directrice de la nouvelle école.

«Plutôt que de monter un programme à partir de rien, nous allons nous servir du curriculum en Colombie-Britannique et ensuite l’adapter en fonction des besoins des élèves néo-brunswickois», précise-t-elle.

La présidente de la nouvelle école, Dre Magdalena Berger, ajoute que l’établissement d’enseignement souhaite «offrir aux parents un choix et aux élèves la possibilité d’expérimenter un environnement d’apprentissage différent.»

Puisque les écoles privées du Nouveau-Brunswick ne peuvent bénéficier de fonds publics, l’Eastgate Academy sera entièrement financée par les frais d’inscription annuels des élèves qui s’élèvent à 12 500$. L’école espère aussi attirer des investisseurs privés pour financer ses activités.

«Évidemment, c’est dispendieux, reconnaît Sarah Phillips. Mais notre école offre certains avantages que l’école publique n’est pas en mesure d’offrir. Par exemple, notre ratio élèves/enseignant sera plus petit, ce qui permettra un enseignement un peu plus individualié. Les parents peuvent aussi être plus impliqués dans l’approche pédagogique à privilégier, tandis que les enseignants ont aussi plus d’influence sur la manière dont le programme scolaire est monté et livré aux élèves.»

La création de l’Eastgate Academy ne se veut pas un désaveu du système scolaire public, mais plutôt l’occasion d’offrir des options éducatives qui existent ailleurs dans le pays, ajoute Mme Phillips.

«Les écoles publiques sont de bonne qualité, on peut en être fier, dit Sarah Phillips. Au Canada, particulièrement au Nouveau-Brunswick, c’est difficile pour les écoles privées d’offrir le même genre de services qu’un réseau public gratuit, donc ce n’est pas tant d’essayer de faire mieux, mais de s’adapter aux besoins de certains élèves et aux désirs des parents.»

Le ministère de l’Éducation dit avoir reçu 1530 demandes pour des élèves souhaitant fréquenter une école privée ou indépendante pour l’année scolaire 2020-2021. La très forte majorité de ces demandes provenaient de parents d’élèves anglophones. Seulement dix demandes ont été formulées pour des élèves francophones.

L’école, un outil de cohésion sociale

D’après Mathieu Lang, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, l’intérêt des écoles privées auprès des parents peut en partie s’expliquer par la difficulté qu’éprouve le système d’éducation publique à répondre aux besoins de tous les élèves.

«Ça fait une trentaine d’années que l’inclusion scolaire existe au Nouveau-Brunswick et cette approche vise à répondre aux besoins de tous les élèves, tant ceux qui ont des difficultés d’apprentissage que ceux qui ont des capacités plus élevées que la moyenne, explique M. Lang. Au début, beaucoup d’efforts ont été mis sur les élèves qui éprouvent des difficultés scolaires. Aujourd’hui, on voit aussi des initiatives pour répondre aux besoins des élèves avec des douances, la clientèle généralement visée par les écoles privées.»

M. Lang, qui se spécialise dans la philosophie et les fondements de l’éducation, note que contrairement à l’école privée – généralement fréquentée par les enfants mieux nantis – l’école publique favorise la mixité et la cohésion sociale.

«L’école publique a l’avantage d’être une merveilleuse institution qui permet à toutes les classes sociales de se fréquenter, précise M. Lang. Évidemment, l’une des fonctions de l’école est de permettre aux jeunes d’avoir des compétences et d’accéder au marché du travail, mais elle sert aussi à faire la socialisation des enfants afin qu’ils apprennent à vivre ensemble et qu’ils obtiennent une éducation à la citoyenneté.»