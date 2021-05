Allégations d’inconduite: un professeur congédié par l’U de M

L’Université de Moncton annonce qu’elle a rompu le lien d’emploi avec Andréi Zaharia, un professeur au département d’Art dramatique visé par une série de dénonciations sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels.

Plusieurs anciennes étudiantes de ce programme ont témoigné d’un comportement abusif de la part du professeur. Des intervenantes qui ont étudié au département d’art dramatique ont confié à Radio-Canada qu’Andréi Zaharia faisait des commentaires à caractère sexuel à répétition.

À la suite de cette enquête, M. Zaharia a été suspendu avec salaire le 17 juillet 2020. L’administration avait ensuite commandé un rapport externe et indépendant.

Celui-ci ne sera pas rendu public par l’Université, qui refuse également toute entrevue. On ignore donc combien de plaintes ont été reçues au sujet du professeur septuagénaire.

«L’Université de Moncton remercie les personnes qui ont eu le courage de dénoncer et de participer à l’enquête. La direction invite d’ailleurs toute personne qui a subi ou qui a été témoin de situations inacceptables à porter plainte», peut-on lire dans le communiqué publié jeudi.

En 2017, l’institution s’est dotée d’une Politique sur la violence à caractère sexuel, les plaintes et les signalements sont désormais traités par le bureau de l’ombud.

«Comme établissement d’enseignement, nous devons prendre toutes les mesures qui s’imposent pour favoriser la mise en place d’un environnement de travail et d’enseignement sain, exempt de violence et de harcèlement. Sur ces questions, l’Université de Moncton entend agir de façon exemplaire. C’est non seulement un devoir, mais une responsabilité», a commenté le recteur et vice-chancelier, Dr Denis Prud’homme.

L’Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton a réagi par une brève déclaration, sans prendre position sur la décision. «L’ABPPUM rappelle que ses membres ont droit à une juste représentation et que son rôle est de les soutenir dans ces démarches.»

D’anciennes étudiantes soulagées

Brigitte Gallant, qui a intégré le programme d’Art dramatique en 2010, est de celles qui ont témoigné à visage découvert des comportements misogynes du professeur. Elle exprime son soulagement face à ce dénouement.

«C’est la seule chose que j’espérais je ne voulais pas qu’il continue d’être dans une position de pouvoir auprès de mineure et de jeunes adultes», souffle-t-elle. «J’ai beaucoup apprécié la façon dont la situation a été gérée par l’université. J’ai reçu un appel du recteur avant que la nouvelle soit annoncée.»

Brigitte Gallant allègue avoir subi une forme de harcèlement sexuel et émotionnel. «Il fallait toujours ajouter une connotation sexuelle à mon jeu. Je n’étais rien d’autre qu’un corps, il ne m’a jamais compliqué sur autre chose que mon apparence physique», confie-t-elle.

«Je ne me sentais vraiment pas en confiance avec lui, s’il me demandait de me pencher, de me toucher les seins, d’agir comme si je venais de jouir. Ça ne semblait jamais justifié.»

En 2014, elle a déposé une plainte anonyme auprès de la doyenne de la Faculté. Elle n’était pas la première. «La réponse était: si je voulais sortir publiquement, il aurait pu être mis à la porte, autrement il fallait le témoignage de six ou sept autres filles, explique Brigitte Gallant. Je n’ai jamais senti qu’on ne me croyait pas, mais il n’y avait pas les outils, les moyens pour que quelqu’un puisse m’aider.»

L’espoir d’une évolution des mentalités

Stacy Arseneault, étudiante de 2012 à 2017, a elle aussi dénoncé publiquement son ancien professeur. Elle rapporte avoir subi des remarques sur son poids, son apparence et des commentaires misogynes.

La jeune artiste se félicite du congédiement. «Ça envoie le message que ces comportements ne sont plus acceptables.» Elle déplore toutefois le fait que les agissements problématiques aient pu perdurer pendant de nombreuses années.

Stacy Arseneault a fait un premier signalement en 2012. «Nous étions un gang de femmes à avoir parlé à la doyenne de ce que nous avions vécu. Rien ne s’est passé, raconte-t-elle. Ça a pris un mouvement de groupe. Ça a pris un mouvement médiatique pour dénoncer ce professeur. Les démarches des victimes n’ont abouti à rien.»

Selon elle, il reste du travail à faire pour libérer la parole. La problématique se ressent particulièrement dans le milieu artistique où tout le monde se connaît, observe-t-elle. «Dans un environnement très petit, les gens ont peur de parler. Moi-même, j’avais peur que personne ne m’engage.»