COVID-19: un 40e décès dans la province

La Santé publique a annoncé jeudi le décès d’une personne âgée de 80 à 89 ans dans la zone 4 (Madawaska-Victoria) en raison de la COVID-19. Il s’agit du 40e décès relié au coronavirus à survenir dans la province.

La personne résidait au Pavillon Beau-Lieu, un foyer de soins spéciaux situé à Grand-Sault.

La Santé publique a de plus signalé 11 nouveaux cas de COVID-19 pour une deuxième journée consécutive.

Il y a deux cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de 20 à 29 ans et une personne âgée de 40 à 49 ans.

Il y a un cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit une personne âgée de 50 à 59 ans.

Il y a un cas dans la zone 5 (Restigouche), soit une personne âgée de 50 à 59 ans.

Il y a sept cas dans la zone 6 (Chaleur/Péninsule acadienne), soit une personne âgée de 20 à 29 ans; une personne âgée de 30 à 39 ans; trois personnes âgées de 40 à 49 ans et deux personnes âgées de 50 à 59 ans.

Tous ces cas, sauf un dans la zone 2 concernent des travailleurs néo-brunswickois qui s’isolent à l’extérieur de la province.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 80 cas de COVID-19, contre 77 au cours des sept jours précédents.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 142, soit trois de moins que mercredi.

Les cas actifs sont répartis comme suit: 55 dans la zone 4, 27 dans la zone 3, 22 dans la zone 2, 19 dans la zone 1 (Moncton et Sud-Est), 15 dans la zone 6 et deux chacun des les zones 5 et 7 (Miramichi).

Comme c’est le cas depuis lundi, six personnes sont hospitalisées, dont deux à l’unité des soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 1980 Néo-Brunswickois ont été infectés par la COVID-19.

Le laboratoire de microbiologie du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, a de plus établi qu’un échantillon est un cas du variant brésilien de la COVID-19. Le cas avait déjà été signalé dans la zone 6 (région de Bathurst).

Par ailleurs, les personnes âgées de 12 à 15 ans qui ont un problème de santé complexe ou deux maladies chroniques ou plus sont désormais admissibles à prendre un rendez-vous en ligne en vue de recevoir leur première dose du vaccin Pfizer-BioNTech par l’entremise d’une des cliniques organisées par les réseaux de santé Vitalité ou Horizon.

Un parent ou tuteur doit prendre le rendez-vous et fournir son consentement pour la vaccination des enfants âgés de moins de 16 ans.

Le gouvernement provincial rappelle que les jeunes âgés de 12 à 15 ans qui n’ont pas de problèmes de santé complexes ou chroniques seront admissibles à la vaccination plus tard ce printemps, en même temps que les personnes âgées de moins de 19 ans.