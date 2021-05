Crise du logement: peu d’attentes chez les intervenants

Les résultats de l’examen du marché locatif réalisé par le gouvernement provincial seront révélés vendredi matin. Bien que des groupes d’intérêt aimeraient voir un contrôle des loyers, ils ne s’attendent pas à voir ce genre de mesures.

Le gouvernement provincial a lancé cette révision du marché du logement locatif en mars.

Des locataires rapportent des augmentations monstres de loyer depuis des mois, alors que le marché immobilier est en surchauffe.

Le premier ministre Blaine Higgs doute cependant de l’ampleur du problème, et a demandé un examen de la situation.

Matthew Hayes, porte-parole de la Coalition pour les droits des locataires du N.-B., espère voir un plafonnement de l’augmentation des loyers.

Il aimerait aussi que le gouvernement interdise à nouveau aux propriétaires d’expulser leurs locataires pendant la pandémie, une mesure qui était en place de mars à mai 2020.

«On est au milieu d’une crise de logement, on a besoin d’actions pratiques. On espère qu’il y aura une annonce de moratoire sur les expulsions pendant la pandémie. Et un plafonnement des loyers, c’est une mesure pratique.»

M. Hayes croit toutefois qu’il est peu probable que le gouvernement Higgs aille dans cette direction.

Le premier ministre a dit en février qu’il n’est pas «un fan» du contrôle des loyers et qu’il ne pressentait pas que cette mesure verrait le jour au N.-B.

Il a aussi écarté à plusieurs reprises l’idée de recommencer à empêcher les propriétaires d’expulser leurs locataires pendant la pandémie.

Les propriétaires d’appartements veulent payer moins de taxes

L’Association des propriétaires d’appartements du N.-B. a aussi été consultée lors de cette révision du marché.

Selon son président, Willy Scholten, le problème provient d’un manque de logement dans la province. La solution: réduire la taxe foncière que doivent payer les propriétaires d’immeubles à appartements.

Au Nouveau-Brunswick, les propriétaires de biens immobiliers qui n’habitent pas dans ces établissements (chalets et d’appartements) doivent payer la portion provinciale de l’impôt foncier en plus de la portion municipale, contrairement aux propriétaires de maisons qui y habitent.

Cette mesure était une promesse électorale du gouvernement conservateur et représenterait d’énormes économies pour ceux qui investissent dans le secteur immobilier. Elle avait été annoncée par le gouvernement conservateur, qui avait ensuite reculé pour ne pas perdre ces revenus pendant la pandémie.

D’après Willy Scholten, qui est aussi directeur financier de Colpitts Developments à Fredericton, c’est tout ce que le gouvernement a besoin de faire: réduire ses impôts et obéir à la loi du marché.

«Ça encourage la construction d’appartements. Si on atteint un niveau d’imposition foncière plus équitable, plus de gens construiront dans la province, ce qui voudra dire que le marché sera plus compétitif et que l’offre et la demande s’équilibreront, et ce sera plus abordable», avance-t-il.

Matthew Hayes en doute, puisqu’il n’existe aucun mécanisme qui garantit que les locataires pourront bénéficier d’une partie de ces économies.

D’après lui, si le gouvernement décide d’abolir ce que les propriétaires d’appartements qualifient de «double imposition», il faut que cela vienne avec une mesure qui permettra de réduire le coût des loyers.

Abram Lutes, porte-parole du Front commun pour la justice sociale, abonde dans le même sens.

«Si les propriétaires d’appartements doivent payer moins de taxes, alors le loyer qu’ils prélèvent devrait baisser de façon proportionnelle», croit-il.