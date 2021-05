Un rapport accablant cible les dirigeants de la Maison Nazareth de Moncton

Des recommandations découlant d’une vérification menée par le Bureau du contrôleur brossent un portrait peu flatteur de la gestion de la Maison Nazareth, un refuge pour sans-abri de Moncton.

L’Acadie Nouvelle a obtenu une copie d’une lettre envoyée au conseil d’administration de la Maison Nazareth par le sous-ministre du ministère du Développement social, Éric Beaulieu.

Le document, signé le 20 avril 2021, explique que la Maison Nazareth a «récemment fait l’objet d’une vérification par le Bureau du contrôleur, à la demande du ministère du Développement social» qui a permis de passer «au crible les pratiques financières et la gouvernance de l’actuel conseil d’administration de la Maison Nazareth Inc.», entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020.

«En ce qui a trait aux pratiques de gouvernance du conseil d’administration, le Bureau du contrôleur a relevé l’existence d’un conflit d’intérêts apparent parmi ses membres, l’absence d’un plan stratégique ou opérationnel, l’absence d’un plan financier pour assurer l’autonomie de l’organisation, l’absence d’attentes en matière de rendement à l’égard du directeur général et une gestion inadéquate des investissements financiers», peut-on lire dans la lettre.

Le document fait également référence à un «manque de rigueur dans la gestion financière de grands projets de rénovations, des politiques inadéquates concernant le personnel, l’absence de contrôles financiers internes, un suivi inégal des taux d’occupation des clients et des indicateurs de rendement, une gestion inadéquate des actifs et l’absence de pratiques constantes touchant les ressources humaines.»

Le mandat du Bureau du contrôleur est de fournir des services de comptabilité et de vérification interne afin d’assurer une administration efficace des ressources du gouvernement provincial.

Améliorer les pratiques

À l’issue de sa vérification, le Bureau du contrôleur a formulé 18 recommandations afin d’améliorer les pratiques de gouvernance du conseil d’administration et du fonctionnement de la Maison Nazareth.

Huit d’entre elles portent sur le fonctionnement du refuge. La vérification a décelé l’absence de «politiques efficaces pour gérer les dépenses, les paiements et les pouvoirs de dépenser» de la Maison Nazareth ainsi que des problèmes quant à la «production de pièces justificatives nécessaires au regard des reçus afin d’expliquer l’objet des dépenses» et demande donc des correctifs afin de corriger ces problématiques.

On recommande notamment d’élaborer «des pratiques et des politiques afin de bien protéger les actifs» de l’organisme, «lesquels ne devraient pas être sous la garde des employés, chez eux.»

On demande aussi à l’organisation de «veiller à ce qu’il n’y ait aucun conflit d’intérêts entre les membres du conseil d’administration et le directeur général» et de dresser un profil de «compétences et d’expérience pour le poste de directeur général» afin que celui-ci soit appliqué lors de l’embauche des prochains directeurs généraux.

«Plan de travail solide»

Plusieurs recommandations figurant dans le document relèvent de problématiques entourant la direction générale de l’organisme. On estime notamment que les attentes du conseil d’administration à l’endroit du directeur général devraient être écrites «lorsqu’il s’agit de travailler sur place et à la maison.»

Le Bureau du contrôleur note qu’un «plan de travail solide pour le poste de directeur général qui comprend des objectifs mesurables et des indicateurs de rendement» devrait aussi être mis en place et que des «commentaires officiels (…) sur l’exécution du plan de travail» devraient régulièrement être transmis à la personne en poste.

Dans la lettre, Éric Beaulieu rappelle que le ministère du Développement social «est le principal bailleur de fonds» de la Maison Nazareth et que l’organisme a reçu «1,2 million de dollars en financement opérationnel pendant la période examinée.» Ce financement public pourrait être suspendu si aucune action n’est prise pour améliorer la situation.

«Le Ministère exige que la Maison Nazareth Inc. présente un plan d’action qui devra être jugé satisfaisant par le ministre et expliquer comment elle entend donner suite aux recommandations du Bureau du contrôleur afin de mettre en place au sein du conseil d’administration des pratiques de gouvernance responsables et de démontrer toute l’importance qu’elle accordera à l’avenir à une gouvernance efficace et efficiente», écrit le sous-ministre Beaulieu, ajoutant que ce plan doit être présenté dans les 30 jours suivant la réception de la lettre.

Une porte-parole du ministère du Développement social a expliqué dans un courriel qu’il était impossible de partager le rapport de vérification du Bureau du contrôleur puisqu’il s’agit d’un «document confidentiel protégé au titre du droit à l’information.»

Jean Dubé, directeur général de la Maison Nazareth. – Archives

Le DG de la Maison Nazareth satisfait de la vérification

Les dirigeants de la Maison Nazareth estiment que les nombreux problèmes de gestion financière et de gouvernance soulevés lors d’une vérification récente du Bureau du contrôleur ne constituent en rien un désaveu de l’équipe de gestion de l’organisme.

Jeudi, le directeur général (DG) de la Maison Nazareth (MN), Jean Dubé, a expliqué à l’Acadie Nouvelle avoir lui-même fait la requête de vérification auprès du ministre du Développement social, Bruce Fitch.

«Je leur ai dit qu’il serait très apprécié d’avoir des recommandations pendant la vérification et ils nous ont donné des pistes de solution», affirme M. Dubé.

La démarche, dit-il, visait à montrer patte blanche auprès des bailleurs de fonds et des donateurs de l’organisme. D’après lui, le rapport de vérification n’a fait état d’aucune irrégularité dans les finances et la comptabilité de la MN.

Dans une lettre envoyée au CA de la MN, on fait pourtant état de plusieurs problèmes quant à la gestion des finances de l’organisme, notamment un «manque de rigueur dans la gestion financière de grands projets de rénovations et l’absence de contrôles financiers internes.»

Jean Dubé affirme toutefois que les mesures visant à éviter ce genre de problème sont en place depuis longtemps.

«ll a manqué des pièces justificatives qu’une seule fois. On offrait parfois celles-ci aux bénévoles et aux clients qui nous aidaient avec différentes tâches, par exemple le ménage, mais on a décidé de cesser cette pratique en raison des recommandations formulées à la suite de la vérification», dit M. Dubé.

Le manque de rigueur dans la gestion financière de grands projets s’explique quant à lui par les contraintes reliées à l’acquisition du nouveau refuge de la MN, sur la rue Albert au centre-ville de Moncton, et des rénovations de l’édifice, ajoute-t-il.

«On était pressé par le temps, il y avait des pressions énormes de la Ville de Moncton pour qu’on ouvre le refuge le plus vite possible», relate M. Dubé, ajoutant que le tout a quand même été mené de manière transparente.

Damien Dauphin, qui assure l’intérim de la présidence au CA de la MN, ajoute que l’organisme a «saisi la pertinence des recommandations» formulées dans le cadre de la vérification. Les insinuations contenues dans les recommandations formulées à la suite de la vérification voulant que le DG de la MN travaillait à la maison en télétravail sont toutefois fausses, précise-t-il.

Frustrations

Bien qu’il dise favorablement accueillir les commentaires formulés dans le cadre de la vérification, certaines des recommandations passent visiblement mal auprès de Jean Dubé, notamment la demande enjoignant la MN de se doter d’un plan afin d’éviter de dépendre de fonds publics. Celle-ci, avance-t-il, a été formulée par le ministère du Développement social et ne figurait pas dans le rapport de la vérification.

«C’est une recommandation du sous-ministre qui essaye de mettre ses responsabilités (l’itinérance) sur le dos d’une organisation à but non lucratif», s’indigne M. Dubé.

Invité à commenter son contenu du rapport, un porte-parole du ministère du Développement social a expliqué dans un courriel que la vérification et les recommandations avaient été demandées afin d’assurer de la viabilité à long terme de la MN.

Jean Dubé a annoncé en janvier qu’il quitterait ses fonctions de directeur général de la MN à la fin juin, un poste qu’il occupait depuis mars 2019.