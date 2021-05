De nouvelles saveurs à Edmundston

C’est à Edmundston qu’ouvrira en juillet le premier restaurant mexicain ¡Qué Padre! Les fondateurs espèrent ouvrir une dizaine d’autres succursales à travers le pays par la suite.

Christian Martin, le cofondateur des Restaurants ¡Qué Padre!, raffole de mets authentiques mexicains.

Au cours de la pandémie, il a mijoté avec ses partenaires et le franchiseur Eat It Brands le concept d’une nouvelle chaîne à l’image de cette passion.

«J’avais dans la tête un concept mexicain depuis longtemps», a-t-il témoigné.

«On a commencé à travailler un peu là-dessus pendant la pandémie. Et parce qu’on est déjà dans le monde de la restauration, on a eu un peu plus de temps à consacrer à ce projet dans les phases un peu moins bonnes.»

M. Martin est agent de développement pour la bannière Pur & Simple en Atlantique, aussi franchisé par le groupe Eat it Brands.

Au départ, son rêve était de faire découvrir la nourriture mexicaine et partager une nouvelle expérience culinaire avec la région d’Edmundston.

Le projet a toutefois pris de l’ampleur avec l’implication du franchiseur.

«On s’est dit que ça nous donnerait un petit projet à faire pendant la pandémie, mais au fur et à mesure que ça avançait, on a fini par monter un nouveau concept.»

¡Qué Padre! aura pignon sur la rue Victoria à Edmundston.

Les rénovations du bâtiment centenaires sont déjà entamées.

M. Martin promet un décor coloré et accueillant, un bar à cocktails, une terrasse extérieure pouvant asseoir jusqu’à 50 personnes et environ 130 sièges à l’intérieur.

«Le bâtiment était vide depuis quelques années, donc on veut lui redonner vie, amener quelque chose de nouveau à Edmundston, créer des emplois et participer au développement régional.»

Le menu devrait proposer des mets populaires tels que des nachos, des tacos et des quesadillas.

M. Martin souligne que près d’une trentaine d’employés devraient être employés au nouveau restaurant.

Si les récentes éclosions à Edmundston ont ralenti les démarches d’ouverture du ¡Qué Padre!, le cofondateur demeure confiant que le restaurant sera prêt à ouvrir ses portes au début juillet.

«On n’est pas sorti du bois, mais je pense qu’on voit la lumière au bout du tunnel, donc c’est une bonne occasion d’annoncer quelque chose de nouveau dans la région, de voir que la vie reprend tranquillement son cours normal.»