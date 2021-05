La vente de crabiers à l’extérieur de la province se poursuit

La vente de permis de crabe des neiges à l’extérieur de la province continue de préoccuper le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier. Un groupe de travail a récemment été mis sur pied par Pêches et Océans Canada, en collaboration avec les associations de pêcheurs et le gouvernement provincial, pour se pencher sur la question.

Le but est de prendre des décisions «le plus rapidement possible», fait-il savoir.

Selon un reportage de Radio-Canada Acadie, deux permis ont été vendus à l’extérieur de la région en 2021. Et pour des sommes faramineuses, allant jusqu’à plus d’une dizaine de millions de dollars.

Serge Cormier avait déjà déploré la situation en 2019 après qu’une dizaine de permis appartenant à des capitaines-propriétaires du Nouveau-Brunswick avaient été transférés à des intérêts de l’extérieur de la province.

«C’est beau de vouloir collaborer avec l’industrie et les associations pour faire ces changements, mais les changements n’arrivent pas assez vite. Il faut que ça cesse. Tout de suite, ma priorité est que les licences ne quittent plus la région et pour qu’il y ait des règles en place.»

Le député espérait que des modifications apportées à la Loi sur les pêches puissent régler une partie du problème.

«Mais, on voit que ce n’est pas le cas. On veut que les permis restent dans la communauté et une vente à l’extérieur va à l’encontre de l’esprit de la loi. Notre gouvernement a certainement un rôle à jouer là-dedans.»

Serge Cormier croit qu’il devrait y avoir des mesures pour faciliter le transfert de permis à des gens de la communauté.

«Notre gouvernement a mis en place des programmes pour faire en sorte que les Premières nations puissent intégrer les pêches commerciales avec des programmes pour les aider à acheter des permis, des bateaux et de l’équipement. Je suis entièrement en faveur de ça. En même temps, il est peut-être aussi le temps qu’on mette en place des programmes pour permettre aux pêcheurs commerciaux de pouvoir transférer plus facilement des permis à la relève derrière eux, comme à un homme de pont par exemple.»

Le député demande aux pêcheurs qui songent de se départir d’un permis d’avoir une conscience sociale.

«Le permis vaut beaucoup d’argent, mais en même temps, s’ils ont bien réussi dans l’industrie, c’est parce qu’il y a des usines qui ont acheté le produit et des employés qui ont été là pour transformer le produit. La communauté entière les a soutenus. Les permis valent cher, c’est à nous de se pencher là-dessus rapidement pour garder les permis et d’en faire profiter le plus de gens que possible.»