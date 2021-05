Le taux de chômage monte au Canada, mais chute au N.-B.

Le taux de chômage a augmenté de 0,6 point de pourcentage au Canada en avril pour atteindre 8,1 %, mais a diminué au Nouveau-Brunswick.

Statistique Canada explique que de mars au mois dernier, l’emploi a diminué de 207 000 au pays, ou de 1,1 %. L’emploi a diminué de 0,8 % dans le travail à temps plein et de 2,3 % dans le travail à temps partiel.

Il y avait eu des hausses cumulatives de l’emploi de 562 000 enregistrées au cours des mois de février et de mars derniers.

L’agence fédérale a aussi pris note que le nombre de personnes qui ont travaillé moins de la moitié de leurs heures habituelles a augmenté de 27,2 % en avril.

Le mois dernier, l’emploi a diminué dans plusieurs secteurs touchés directement par les restrictions de santé publique, les plus éprouvés ayant été le commerce de détail, les services d’hébergement et de restauration de même que l’information, la culture et les loisirs.

Statistique Canada précise que les services d’hébergement et de restauration ont été à l’origine de plus des deux tiers de l’écart global de l’emploi par rapport à février 2020.

Au Nouveau-Brunswick, le taux de chômage a diminué, passant de 9,2% à 8,5%.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le taux de chômage a légèrement augmenté de mars à avril, de 8,1 % à 8,2 %, alors qu’il a reculé de 8,6 % à 8,1 % en Nouvelle-Écosse.

Au Québec, le taux a aussi augmenté de mars à avril, de 6,4 % à 6,6 %.