Les accouchements pourraient reprendre d’ici quelques mois au Restigouche

Toujours à la recherche d’un pédiatre pour la zone 5, le Réseau de santé Vitalité pourrait néanmoins autoriser la reprise des accouchements à l’Hôpital régional de Campbellton.

Pour se faire, l’hôpital doit toutefois devenir un lieu d’accouchement dit de niveau 2B. Cela consiste à mettre sur pied une équipe composée, entre autres, de médecins d’expérience aptes à effectuer des accouchements en attendant l’embauche d’un véritable spécialiste.

Au Restigouche, on compterait au moins deux de ces médecins en plus d’une gynécologue.

Le concept a été évoqué mercredi lors d’une rencontre à huis clos entre les membres de la Commission de services régionaux du Restigouche ainsi que la PDG de Vitalité, France Desrosiers. Le Réseau de santé Horizon utilise notamment cette formule à son hôpital de Waterville aux prises avec une situation similaire à celui de Campbellton.

L’idée n’est pas nouvelle en soi. Elle avait été évoquée en janvier 2020 par le PDG précédent, Gilles Lanteigne, sans toutefois être appliquée depuis. Il faut dire que quelques semaines plus tard à peine, les plans du réseau – comme ceux du reste du monde – ont été bouleversés par la pandémie de la COVID-19.

Bien que l’intention du réseau Vitalité soit précise, la date de son entrée en vigueur l’est moins. Questionné à ce sujet, il n’a pu confirmer à l’Acadie Nouvelle un calendrier de mise en œuvre.

N’empêche, le fait que cette option soit toujours sur le tapis est suffisant pour soulager en bonne partie les inquiétudes des maires. Depuis plus d’un an maintenant, soit depuis la fermeture du service en avril 2020, ils demandent avec insistance sa réinstauration.

«On est conscient que la fermeture du service est liée à une problématique de ressources humaines, qu’il manque des employés. Mais, ce que l’on propose pour la région, est une solution de rechange intéressante en attendant l’embauche d’un nouveau pédiatre. On a le sentiment, cette fois, que ce ne sont pas que des mots en l’air, que l’on se rapproche vraiment d’un retour des accouchements chez nous», indique le président du Forum des maires du Restigouche et maire de Balmoral, Charles Bernard.

Qu’à cela ne tienne, il demeure toutefois très ferme sur sa position. S’il voit d’un bon œil l’implantation prochaine d’un tel projet, il martèle que cette option doit demeurer temporaire.

«Il s’agit d’une solution intermédiaire qui ne doit toutefois pas freiner la recherche d’un pédiatre ou retarder l’objectif ultime qui est la réouverture du service complet. On ne souhaite définitivement pas que cette solution devienne la nouvelle norme permanente», dit-il.

Autres services

Outre le service d’obstétrique, les élus du Restigouche voulaient également obtenir des précisions de la part de la direction de Vitalité en lien avec l’avenir de leur hôpital régional, à savoir si des services et programmes étaient menacés de déménagement.

À ce propos, la PDG s’est faite plutôt rassurante selon M. Bernard.

«Elle nous a confirmé qu’il n’y avait aucun plan de réduction de services sur la table pour notre hôpital. C’est certain qu’il y a des défis en raison de la pénurie d’employés, mais l’objectif serait de garder tout ce qu’il y a actuellement dans la région», souligne M. Bernard qui n’hésite pas à vanter la nouvelle équipe de Vitalité.

«C’est la première fois depuis que je suis élu que je fais face à une administration aussi ouverte et transparente avec nous. Est-ce que les paroles seront accompagnées d’actions? Ça reste à voir. Mais d’ici là, on semble vouloir faire de nous des partenaires à part entière et je trouve cela très positif. La table est très bien mise pour les futurs élus», indique le maire qui, lui, quittera bientôt ses fonctions.