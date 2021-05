Les ambulances seront déroutées de Georges-Dumont à l’Hôpital de Moncton

Les ambulances devant se rendre au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont seront déroutées en fin de semaine vers l’Hôpital de Moncton.

Les services d’urgence des deux établissements demeureront ouverts pour les patients qui s’y présentent.

Cette mesure temporaire sera en vigueur du samedi 8 mai, à 8 h, jusqu’au lundi 10 mai à la même heure.

«La pénurie de personnel infirmier nous a grandement touchés et le Service d’urgence du CHUDGLD est particulièrement affecté, a expliqué la Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité. Nous n’avons à présent d’autre choix que de mettre en application cette décision qui ne fait pas l’unanimité, mais qui est nécessaire pour la sécurité des patients et du personnel.»

La présidente-directrice générale du Réseau de santé Horizon, Karen McGrath, se veut rassurante.

«Les employés et les médecins des services d’urgence de la région de Moncton ont démontré un grand esprit de collaboration au fil des ans. Même si nos services sont tous touchés par la pénurie de personnel, nous continuerons d’appuyer nos collègues chez Vitalité», a-t-elle souligné.

« Nous voulons nous assurer que les membres du public sachent qu’en cas de problème médical urgent, nous leur offrirons des soins sûrs et de qualité. »

En cas d’urgence médicale, veuillez composer le 911 ou vous rendre au service d’urgence le plus près. Les patients qui se rendront au Service d’urgence de l’Hôpital de Moncton pour des problèmes non urgents pourraient devoir composer avec de longs temps d’attente, puisque les patients les plus malades et les plus vulnérables seront vus en premier.