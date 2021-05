Maison Nazareth: «conflit d’intérêts apparent» entre le CA et le DG

Les conflits d’intérêts apparents signalés par une vérification du Bureau du contrôleur sur la gestion de la Maison Nazareth découlent d’un partenariat d’affaires entre le directeur général et deux membres de l’exécutif du conseil d’administration de l’organisme.

Le refuge pour sans abris a récemment fait l’objet d’une vérification menée par le Bureau du contrôleur du Conseil du trésor de la province afin de passer «au crible les pratiques financières et la gouvernance de l’actuel conseil d’administration», entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020.

Parmi les 18 recommandations formulées à la suite de l’enquête, on demande notamment de «veiller à ce qu’il n’y ait aucun conflit d’intérêt entre les membres du conseil d’administration et le directeur général».

D’après des informations obtenues par l’Acadie Nouvelle, un «conflit d’intérêts apparent» a été signalé en raison d’un partenariat d’affaires entre deux membres de l’exécutif du CA et son directeur général.

En effet, l’ancien président et le vice-président du CA – soit Nicolas Parisis, décédé il y a environ un mois, et Damien Dauphin – entretenaient une relation d’affaires avec M. Dubé au sein de l’entreprise Atlantic Destination Group.

D’après le site Internet de l’entreprise – qui n’était plus en service vendredi matin – Atlantic Destination Group fournit des services d’immigration aux investisseurs locaux et étrangers, aux étudiants internationaux et aux candidats à l’immigration.

Damien Dauphin, qui assure l’intérim de la présidence du CA de la Maison Nazareth depuis le décès de M. Parisis, croit que les inquiétudes entourant les apparences de conflit d’intérêts ont été exagérées.

«Certaines personnes ont monté cela en épingle, comme s’il s’agissait d’une affaire d’État digne de l’ambiance de Rideau Hall», dit M. Dauphin, qui dit être propriétaire d’Atlantic Destination Group.

Interrogé à ce sujet jeudi, le DG du refuge, Jean Dubé, a reconnu avoir collaboré avec l’entreprise.

«On avait une entreprise ensemble, dit M. Dubé. Ce n’était pas la mienne, mais deux membres du CA m’avaient demandé de les aider à bâtir leur entreprise, de leur donner des idées, de leur ouvrir des portes, donc je leur ai dit que ce serait un plaisir de le faire.»

Au moment d’écrire ces lignes, un profil LinkedIn encore actif de Jean Dubé indique qu’il occupe les fonctions de président d’Atlantic Destination Group.

D’après lui, il a toutefois décidé de cesser ses fonctions au sein de l’entreprise aussitôt que des inquiétudes de conflit d’intérêt ont été soulevées à ce sujet.

«Je comprends leur point de vue, s’il y a une perception d’un conflit, c’est un conflit, donc j’ai décidé que c’était préférable de me retirer complètement», ajoute-t-il.

Jusqu’à jeudi soir, le site Internet d’Atlantic Destination Group indiquait encore que Jean Dubé figurait parmi l’équipe de l’entreprise.

«Je ne suis plus dans l’entreprise, je ne suis plus censé être sur leur site web, j’avais demandé que tout ça soit retiré», assure M. Dubé.