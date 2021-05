COVID-19: Cinquième décès au Pavillon Beau-Lieu de Grand-Sault

La Santé publique a confirmé samedi qu’une personne âgée de plus de 90 ans dans la zone 4 (région d’Edmundston) est décédée des suites de la COVID-19, ce qui porte le nombre total de décès liés à la COVID-19 à 41 dans la province.

Cette personne résidait au Pavillon Beau-Lieu, un foyer de soins spéciaux à Grand-Sault. Cinq personnes ont perdu la vie dans cet établissement en moins d’une semaine.

Par ailleurs, huit nouveaux cas de COVID-19 ont été annoncés samedi.

Il y a deux cas dans la zone 1 (région de Moncton). Il s’agit de personnes âgées de moins de 19 ans. L’un de ces cas est lié à un voyage et l’autre est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a deux cas dans la zone 2 (région de Saint John). Il s’agit de personnes âgées de 30 à 39 ans. Les deux cas sont liés à des voyages.

Il y a un cas dans la zone 3 (région de Fredericton). Il s’agit d’une personne âgée de 50 à 59 ans. Ce cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a trois cas dans la zone 6 (région de Bathurst) :

une personne âgée de 20 à 29 ans

une personne âgée de 50 à 59 ans

une personne âgée de plus de 90 ans.

Toutes ces personnes ont eu des contacts avec des cas confirmés auparavant.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 1996. Depuis vendredi, six personnes se sont rétablies, pour un total de 1813 rétablissements. Il y a eu 41 décès, et 141 cas demeurent actifs.

Dix patients sont hospitalisés. Sept patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, dont deux à l’unité des soins intensifs. Trois patients sont hospitalisés à l’extérieur de la province.

Phases d’alerte orange et jaune

Un secteur de la zone 4, soit la ville d’Edmundston et la région du Haut-Madawaska, Saint-Léonard, Grand-Sault, Drummond, New Denmark et Four Falls demeurent en phase orange.

Toutes les autres zones et communautés de la province, y compris les régions de Saint-Quentin et de Kedgwick dans la zone 4, demeurent en phase jaune.

Les déplacements ne sont pas recommandés à l’intérieur et à l’extérieur d’un secteur dans la phase orange, mais les déplacements entre secteurs qui sont en phase orange sont permis. Les déplacements entre les zones en phase jaune sont également permis.