COVID-19: six nouveaux cas dimanche

La Santé publique signale six nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui.

Il y a trois cas dans la zone 1 (région de Moncton):

deux personnes âgées de 20 à 29 ans;

une personne âgée de 30 à 39 ans.

Ces trois cas font présentement l’objet d’une enquête.

Il y a un cas dans la zone 2 (région de Saint John), soit une personne âgée de 40 à 49 ans, qui est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a deux cas dans la zone 3 (région de Fredericton) :

une personne âgée de 30 à 39 ans;

une personne âgée de 50 à 59 ans.

Un cas est lié à un voyage et l’autre cas fait l’objet d’une enquête.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 2002. Depuis hier, six personnes se sont rétablies, pour un total de 1819 rétablissements. Il y a eu 41 décès, et 141 cas demeurent actifs. Dix patients sont hospitalisés.

Sept patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, dont deux à l’unité des soins intensifs.

Trois patients sont hospitalisés à l’extérieur de la province.

Hier, 892 tests ont été effectués, ce qui porte le nombre total à 304 487.

Vaccination

En date du 8 mai, 272 574 Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19.

«Même si c’est très encourageant de voir la vaccination progresser, il ne faut surtout pas oublier que c’est seulement de deux à trois semaines après la deuxième dose que le vaccin est pleinement efficace, a souligné la Dre Russell, médecin-hygiéniste en chef. Même si les vaccins diminuent les risques d’hospitalisation, d’admission aux soins intensifs et de décès, les variants préoccupants sont plus dangereux. Les Néo-Brunswickois doivent continuer à faire preuve de vigilance et à suivre les directives de Santé publique.»

Un cas à l’école Kennebecasis Valley High School (zone 2)

Un cas de COVID-19 a été confirmé à l’école Kennebecasis Valley High School de Quispamsis le 8 mai et la communauté scolaire a été informée.

Il y avait déjà un congé prévu lundi, les élèves qui n’ont pas été contactés par Santé publique pourront retourner à l’école le mardi 11 mai.

Si vous ou un membre de votre famille avez été en contact étroit avec un cas confirmé, Santé publique communiquera avec vous à des fins de recherche de contacts. Si Santé publique ne vous contacte pas directement, c’est que vous ne faites pas partie des contacts étroits d’un cas.

Avis d’exposition

La Santé publique suit une procédure normalisée lorsque le public a pu avoir été exposé à un cas de COVID-19.

Lorsque la tenue de dossiers permet de trouver les personnes qui ont pu être exposées, les représentants de Santé publique communiquent directement avec elles et ne font pas d’annonce distincte. Lorsque les représentants ne sont pas en mesure de déterminer exactement les personnes qui ont pu être exposées au virus dans un lieu donné, Santé publique fait une annonce pour avertir toutes les personnes qui pourraient avoir été touchées et leur fournir des instructions.

Santé publique a relevé une source possible d’exposition au virus aux endroits et aux dates ci-dessous dans la zone 1 (région de Moncton):

Greco Pizza, 120, promenade Killam, à Moncton, le mercredi 5 mai entre 17h et 1h, le lundi 3 mai entre 17h et 1h et le dimanche 2 mai entre 17h et 1h.

Greco Pizza, 311, boul. Acadie à Dieppe, le mardi 4 mai entre 16h et 23h.

Service d’urgence du Centre hospitalier universitaire Dr. Georges-L.-Dumont, 330, rue Université, Moncton, le vendredi 7 mai entre 14h et 21h30 et le jeudi 6 mai entre 2h et 4h.

Santé publique a relevé une source possible d’exposition au virus aux endroits et aux dates ci-dessous dans la zone 2 (région de Saint John):

Foodland, 1, rue Market, Quispamsis, le lundi 3 mai entre 16h et 17h.

La Santé publique a relevé une source possible d’exposition au virus aux endroits et aux dates ci-dessous dans la zone 3 (région de Fredericton) :