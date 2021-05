Dieppe: un jeune as de la programmation épate ses enseignants

Les prédispositions de Léonid Kim pour la programmation et les mathématiques impressionnent les adultes autour de lui. Engagé dans un concours de robotique, l’élève de 6e année à l’école Antonine-Maillet de Dieppe rivalise sans peine avec des jeunes du secondaire.

Lancée début avril, la compétition provinciale Place aux robots rassemble 12 équipes, presque toutes formées d’élèves des écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick. Au terme des deux premières épreuves, Léonid Kim, l’un des rares participants d’une école intermédiaire, se place en troisième position.

«C’est impressionnant pour un jeune de 11 ans. Il trouve des manières créatives de coder sans même avoir appris certains concepts mathématiques», s’exclame l’enseignant Bruno Diotte, responsable du Centre d’innovation technologique de l’école Mathieu-Martin (l’établissement organisateur de la compétition).

Le garçon originaire de la Russie est arrivé au Nouveau-Brunswick sans parler un mot de français. Depuis qu’il a découvert les bases de la programmation en 4e année, Léonid explore sans cesse les possibilités offertes par les nouvelles technologies.

Il a réussi haut la main les défis qui consistaient à manœuvrer un petit robot et à s’en servir pour transporter de petits cubes. Il devra bientôt trouver le moyen de déplacer la machine au rythme de la musique.

Dix écoles secondaires et deux écoles intermédiaires des trois districts scolaires francophones participent à la compétition Place aux robots. – Gracieuseté Dix écoles secondaires et deux écoles intermédiaires des trois districts scolaires francophones participent à la compétition Place aux robots. – Gracieuseté Léonid Kim rêve de participer aux inventions de demain. – Gracieuseté

Mario Levesque, agent de développement technologique pour l’organisme Place aux compétences est bluffé. «Il s’est incroyablement démarqué, il accomplit tout ce qu’il entreprend en un temps record», s’émerveille-t-il. «C’est un élève très doué, il commence à utiliser des concepts de mathématique avancés et il a presque dépassé mes connaissances en programmation!»

Création d’une montre intelligente, construction d’une voiture téléguidée, développement de sites web, Léonid multiplie les projets à l’extérieur des heures de classe. Il espère devenir un jour ingénieur en programmation. «J’aimerais travailler sur des projets qui aident à changer le monde, créer des choses qui n’ont jamais été faites avant», explique le jeune bricoleur.

Initiée par Place aux compétences il y a trois ans, Place aux Robots met en compétition un nombre record de participants cette année.

En équipe, les élèves doivent concevoir, bâtir, programmer et opérer des robots télécommandés. Ils doivent compléter quatre défis, et disposent chaque fois d’environ deux semaines pour y parvenir. Les concurrents sont encouragés à consulter des ingénieurs et d’autres professionnels pour les aider à développer leurs stratégies.

«Ils ont appris à respecter des échéances, ils ont travaillé la résolution de problèmes», décrit Bruno Diotte. Les épreuves ont été imaginées par les élèves du comité du Centre d’innovation technologique de l’école Mathieu-Martin.

Pour le moment, l’équipe de la Polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac se retrouve en tête du classement. Elle est talonnée par la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton. Le gagnant sera connu le mois prochain.