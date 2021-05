Projet d’observatoire astronomique à l’U de M: une étape importante est franchie

Les membres du comité d’implantation de l’observatoire astronomique avec les palettes contenant le télescope et son pied, ainsi que les pièces nécessaires pour la fabrication de la coupole. De gauche à droite : Patrice-Eloi Mallet, agent de développement pour l’AUMCS, Pierre Philippe Ferguson, professeur et gestionnaire du projet, et Jacques Robichaud, professeur à la retraite et ancien président du Club d’astronomie de la Péninsule acadienne. -Gracieuseté