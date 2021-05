Baleines noires: les efforts des crabiers portent leurs fruits

Les efforts entrepris par le gouvernement fédéral et l’industrie de la pêche pour éviter les interactions avec les baleines noires semblent bien fonctionner cette année.

Alors que ce géant mammifère marin en voie de disparition commence tout juste à faire son apparition dans le golfe du Saint-Laurent, les crabiers ont déjà capturé au-delà de 80% du contingent alloué.

Lundi, environ 82,7% du contingent alloué dans les quatre zones de pêche du golfe du Saint-Laurent, soit un peu plus de 20 102 tonnes, avait été capturé. La zone la plus vaste demeure la zone 12, celle qui est fréquentée par les crabiers du Nouveau-Brunswick.

La saison a pris son envol le 3 avril, alors que l’an dernier l’ouverture a eu lieu le 24 avril. En 2020, les premières baleines noires, considérées comme une espèce en voie de disparition, ont fait leur apparition quelques jours plus tard.

Cette année, la présence d’une baleine noire a été signalée pour la première fois à la fin avril.

Lorsqu’une baleine est détectée, le protocole de Pêches et Océans Canada est mis en branle et des territoires de pêche peuvent être fermés temporairement ou jusqu’à la fin de la saison, mais en raison du début de saison hâtif, l’impact sera moins important pour les pêcheurs, indique Paul Robichaud, conseiller aux pêches et chargé de projets à l’Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens.

«Pour le moment, les fermetures de territoires de pêche ont eu lieu à des endroits où il n’y aura pas nécessairement un grand impact sur nos pêcheurs. Mais on s’attend à ce que ces baleines se déplacent dans le golfe du Saint-Laurent, ce qui va occasionner la fermeture d’autres quadrilatères dans des régions où il pourrait y avoir plus de répercussions. Avec au-delà de 80% de captures, les effets de la présence de la baleine noire seront sûrement moindres», dit M. Robichaud.

Depuis quelques années, le gouvernement fédéral déploie davantage de ressources pour déglacer les ports de pêche locaux ainsi que les principales voies de navigation à la fin de l’hiver, afin de permettre à la saison de pêche au crabe des neiges de commencer avant l’arrivée des baleines noires. L’an dernier, des efforts semblables ont été mis en branle, mais la saison a tout de même été reportée en raison de la COVID-19.

«Ça fait quelques années que l’industrie travaille avec Pêches et Océans pour trouver des mécanismes permettant de capturer une partie du contingent avant l’arrivée des baleines. Cette année, ç’a bien fonctionné. La nature a aussi été de notre côté. L’hiver a été moins rigoureux», ajoute le conseiller aux pêches.

La saison ferme officiellement le 30 juin.