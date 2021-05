COVID-19: 11 nouveaux cas et toute la province en jaune

L’ensemble de la province passera en phase jaune du plan de rétablissement, dans la nuit de lundi à mardi.

Les Néo-Brunswickois âgés de 40 ans et plus sont de plus maintenant admissibles à être vaccinés.

Par ailleurs, il y a 11 nouveaux cas de COVID-19, dont six touchent des Néo-Brunswick qui vivent à l’extérieur de la province.

Il y a trois nouveaux cas dans la zone 1 (Moncton) ainsi qu’un chacun dans les zones 2 (Saint-Jean), 3 (Fredericton), 4 (Madawaska-Victoria), 5 (Restigouche) et 7 (Miramichi).

Il y a aussi trois nouveaux cas dans la zone 6 (Chaleur/Péninsule acadienne). Ces trois cas touchent des personnes de l’extérieur de la province.

Le nombre de nouveaux cas rapporté au cours des sept derniers jours s’élève à 69, contre 72 au cours des sept jours précédents.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 149, un sommet depuis le 19 avril.

Il y a présentement onze personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, dont trois aux soins intensifs. Ces deux totaux constituent des sommets depuis le 24 avril.

Il est à noter que quatre des personnes hospitalisées le sont ailleurs au Canada.

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell a rappelé que la pandémie est loin d’être terminée et que nous verrons d’autres éclosions survenir dans les mois à venir.

Elle a précisé que, grâce à la vaccination, ces éclosions seront cependant moins virulentes.

Il faudra probablement attendre septembre pour que tous les Néo-Brunswickois aient reçu leurs deux doses, a indiqué Dre Russell.