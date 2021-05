Nouveau tremplin vers la résidence permanente pour les francophones

Ottawa ouvre les vannes de l’immigration francophone. Le gouvernement fédéral donnera une chance à davantage de nouveaux arrivants ayant un statut temporaire de demeurer pour de bon au Canada.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada facilitera l’obtention d’un statut permanent aux étudiants internationaux et à des travailleurs de la santé et d’autres secteurs confrontés à une pénurie de main-d’œuvre.

Cette «voie rapide» s’adresse tout particulièrement aux diplômés se trouvant en sol canadien et aux travailleurs temporaires employés dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. Plusieurs professions dans les domaines de l’agriculture, de la construction, de l’industrie lourde, de la livraison ou de l’enseignement du français sont également ciblées.

Un nombre maximal de 90 000 dossiers d’immigrants ne maîtrisant que l’anglais seront acceptés. Aucun plafond n’a été imposé pour les candidats francophones et bilingues. Tous ceux qui répondent aux critères pourront donc obtenir la précieuse résidence permanente.

Une procédure accélérée permet à ces candidats d’obtenir une réponse au bout de quelques mois. Un grand nombre de demandeurs étaient confrontés à des délais de traitement de presque deux ans.

Pour être admissibles, les travailleurs doivent avoir au moins un an d’expérience de travail au Canada dans une profession de la santé ou dans une autre profession considérée essentielle. Quant aux étudiants, ils devront avoir terminé un diplôme d’études postsecondaires canadien au cours des quatre dernières années.

«Nous voulons envoyer un signal fort à ces travailleurs qu’on souhaite qu’ils s’installent pour de bon», explique le ministre fédéral de l’Immigration, Marco Mendicino.

«Ces nouveaux arrivants contribuent déjà à des secteurs essentiels de notre économie. Leur permettre de rester au Canada leur donnera une sécurité de l’emploi et la possibilité de prendre racine dans leur communauté.»

La nouvelle initiative est bien accueillie par Cyrille Simard, vice-président au Développement du CCNB. La possibilité d’une installation définitive dans le pays est un argument de plus pour les institutions postsecondaires qui recrutent de plus en plus à l’international, rappelle-t-il, ce qui devrait favoriser la viabilité des collèges et des universités.

«Atteindre les cibles d’immigration francophone est un défi, car les gens sont souvent attirés par les grands centres. Ce programme va nous donner un sérieux coup de pouce pour y arriver», dit-il.

Le Canada a pour objectif d’offrir la résidence permanente à 401 000 nouvelles personnes cette année. «Les premières tendances très encourageantes», assure Marco Mendicino, alors que les quotas de permis d’études sont déjà remplis pour la rentrée de septembre.

Son gouvernement s’est engagé dans le budget 2021 à dépenser 428,9 millions $ au cours des cinq prochaines années pour accélérer le traitement des dossiers d’immigration et offrir un meilleur suivi aux candidats. Des agents supplémentaires seront recrutés et une nouvelle plateforme sera lancée en 2023.

Ottawa s’est aussi donné pour ambition d’accueillir 4,4% d’immigrants francophones à l’extérieur du Québec d’ici 2023.

Pour y parvenir, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada attribue depuis 2017 des points supplémentaires aux candidats possédant de solides compétences en français. Ces points bonus ont ensuite été bonifiés l’an dernier. De plus, 36 millions $ sur cinq ans seront distribués entre les services d’établissements, les réseaux en immigration et des institutions postsecondaires francophones pour divers projets destinés à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants.

Il faudra certainement que le gouvernement fédéral donne un autre coup de barre pour atteindre sa cible. En 2020, le taux d’immigration francophone hors Québec s’élevait à 3,61%. contre 2,82% un an plus tôt.