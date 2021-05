Un an plus tard, les électeurs élisent leurs conseils municipaux

Les électeurs du Nouveau-Brunswick se sont rendus aux bureaux de scrutin, lundi, afin d’élire leurs nouveaux maires et conseillers, un scrutin qui arrive avec une année de retard en raison de la pandémie de la COVID-19.

Pandémie oblige, les Néo-Brunswickois ont droit cette année à des élections municipales en deux temps. Lundi pour la majorité des électeurs, le 25 mai pour ceux d’Edmundston et Haut-Madawaska.

En tout, quelque 559 000 citoyens étaient appelés à voter lundi dans le cadre des élections municipales, chiffre qui fait abstraction des quelque 20 000 citoyens du Nord-Ouest.

Cet écart entre les deux périodes est dû à la virulente éclosion de COVID-19 qui a maintenu certaines parties du Madawaska en confinement tout récemment. Comme autre impact – et non le moindre -, la divulgation de tous les résultats électoraux pour la province entière est repoussée jusqu’au 25 mai à 20h.

Selon des données non officielles transmises par Élections NB, lundi, 86 609 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote. C’est beaucoup moins que les 127 000 de l’élection précédente en 2016. Cela dit, beaucoup plus de citoyens ont opté pour le vote par anticipation (70 700) ainsi que celui par courrier (9222). C’est donc dire que jusqu’à présent, 166 531 personnes auraient voté. Puisqu’il reste encore environ 20 000 votes à venir, il est difficile de déterminer un taux de participation. Reste qu’à première vue, celui-ci semble plutôt bas (+/- 30%).

Porte-parole d’Élections NB, Paul Harpelle n’en est pas à son premier scrutin. Il l’avoue, le casse-tête est beaucoup plus difficile à surmonter cette fois.

«C’est notre deuxième élection en période de pandémie, on commence donc à avoir une petite expérience en la matière. Toutefois, celle-ci aura nécessité beaucoup plus d’ajustements que la précédente. Il faut dire qu’en partant, les élections municipales sont plus complexes à gérer que les provinciales, ne serait-ce que par le nombre de candidatures», indique-t-il.

À titre comparatif, lors des dernières élections provinciales, on retrouvait 127 candidats alors que cette fois-ci, on dépasse les 1000 candidatures, en incluant celles des régies régionales de la santé et des conseils d’éducation.

Dépouillement

À compter de mardi, tous les engins de vote seront transportés à Fredericton dans un endroit sécurisé. Ils seront gardés sous clé et sous surveillance vidéo 24h sur 24. Les résultats des élections du 10 mai seront ensuite compilés à compter de 9h le 25 mai pendant que les électeurs du Nord-Ouest voteront à leur tour. Selon M. Harpelle, le dévoilement des résultats devrait donc débouler très rapidement après 20h.

«Habituellement, la soirée électorale est assez longue, mais là on devrait avoir les résultats presque instantanément, dans les minutes suivant la fermeture de bureaux de vote. Ça ne devrait pas traîner», dit-il.

En chiffres

Un total de 905 personnes ont soumis leur candidature pour un poste de conseiller, et 178 pour un poste de maire. On dénombre également 78 candidats pour les différents conseils d’éducation (anglophones et francophones) ainsi que 46 pour ce qui est des régies de la santé.

Autres statistiques intéressantes, neuf conseils municipaux ont été entièrement élus par acclamation. On compte également 48 maires élus sans aucune opposition ainsi que 82 conseillers.

Le 25 et non le 24

Des citoyens de la région d’Edmundston ont reçu leur carte d’électeur contenant une erreur au niveau de la date du scrutin pour cette région. On peut y lire que les électeurs sont invités à voter le lundi 24 mai alors qu’il s’agit plutôt du lendemain, le mardi 25. Le 24 mai est en effet un jour férié dans la province, plus précisément celui de la fête de la Reine.

Les électeurs de cette région pourront voter par anticipation les 15 et 17 mai.