Une journée d’élection sans résultats pour les municipalités du Nouveau-Brunswick

Des élections municipales pas comme les autres. Ci-dessus, on retrouve le prochain maire de Charlo (Gaétan Pelletier) ainsi que le maire sortant (Denis McIntyre) qui se présente toutefois pour un poste de conseiller. C'est également le cas pour Jill Doucet et Brian Landry qui espèrent tous deux de se faire élire. À l'extrême gauche, on voit l'ancien maire de Dalhousie, Clem Tremblay, qui lui propose ses services au conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité. - Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

«Ça fait drôle un peu de voir les gens voter, mais de savoir qu’on ne connaîtra pas le résultat avant le 25 mai.»

Gaétan Pelletier est le futur maire de Charlo. Comme 47 autres maires, il a été élu par acclamation le 9 avril, date de la fin des mises en candidatures. Pour ce qui est de son conseil, il devra toutefois patienter jusqu’au 25 mai en soirée afin d’en connaître la composition. Et le suspens sera grand, car huit candidats convoitent l’une des quatre places disponibles.

«C’est particulier de ne pas savoir qui seront les conseillers après la fermeture des bureaux. Cela dit, il faut voir cela du bon côté. Je trouve qu’on est tout de même chanceux de pouvoir avoir des élections dans tout ce contexte de pandémie. Il y a des régions ailleurs au pays qui aimeraient bien être dans notre situation, j’en suis sûr», estime M. Pelletier qui juge cette attente raisonnable. Surtout après le report du scrutin d’une année entière.

Lundi, il s’est rendu au bureau de vote de sa communauté afin d’encourager les candidats présents sur place, mais aussi pour rencontrer les citoyens qui lui ont fait confiance pour un premier mandat.

Non loin de lui, le maire sortant de Charlo, Denis McIntyre, salue également les citoyens qui entrent et sortent du bureau de vote. Il ne sera plus à la barre de son village, mais il a tout même apposé son nom sur le bulletin de vote, cette fois comme simple conseiller.

Il s’y connaît côté élection. Il s’agit de sa sixième, deux comme maire, quatre comme conseiller. Ces 23 années d’engagement font de lui l’un des doyens de la politique municipale au Restigouche. Cette campagne, selon lui, est de loin la plus étrange à laquelle il a été confronté jusqu’à présent.

«J’ai dû me limiter dans mon porte-à-porte, on n’a pas organisé de regroupement. Ce fut donc plus difficile donc de faire passer mon message, il a fallu que je me rabatte surtout sur les médias sociaux, ce qui n’est pas ma plus grosse force», exprime-t-il.

Il dit préférer le contact humain.

«À mon avis, le monde municipal est l’endroit où il y a le plus de proximité avec l’électeur. Les gens veulent te connaître, ils veulent te parler, entendre ce que tu as à proposer. C’est très important pour les citoyens, mais aussi pour les candidats. C’est beaucoup plus personnel que la politique provinciale ou fédérale, et c’est ce qui rend cette élection-ci particulièrement difficile», trouve-t-il.

Maintenant, il devra faire comme tous les autres candidats et attendre deux semaines avant de savoir s’il sera ou non de la prochaine équipe municipale.

«Habituellement, la journée des élections, il y a de l’excitation dans l’air en journée, et de l’anticipation en soirée. Là, il va manquer quelque chose. À 20h, on s’en retourne chez nous, pas de soirée électorale, il va falloir attendre jusqu’au 25. Ça fait bizarre, mais bon, on comprend la situation», exprime-t-il.