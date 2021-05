Don d’organes: le Nouveau-Brunswick va-t-il imiter la Nouvelle-Écosse?

La Nouvelle-Écosse est devenue plus tôt cette année la première province canadienne à implanter un programme de dons d’organes et de tissus à consentement présumé.

Depuis le 18 janvier, les Néo-Écossais qui ne font pas connaître leur décision quant au don et qui sont admissibles seront considérés comme des personnes ayant accepté de faire don d’organes et de tissus lors de leur décès.

Dans le cadre de cette nouvelle loi sur le don d’organes et de tissus, le geste est qualifié de «consentement implicite».

Le gouvernement néo-écossais avait justifié sa décision en affirmant entre autres qu’un seul donneur d’organes et de tissus peut sauver ou améliorer la vie de plus de 80 personnes.

Le printemps dernier, le ministre de la Santé de l’époque au Nouveau-Brunswick, Hugh Flemming, avait mandaté son ministère d’examiner le projet de loi sur le consentement au don d’organes de la Nouvelle-Écosse.

Un an plus tard, malgré des pressions exercées par des organismes comme la Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) et la Fondation des maladies du coeur et un appui toujours grandissant des Canadiens envers le don d’organes, le Nouveau-Brunswick n’a toujours pas décidé d’imiter le geste de la Nouvelle-Écosse.

En fait, la province est muette quant à ses intentions au sujet du don à consentement présumé.

L’Acadie Nouvelle a tenté à plusieurs reprises d’en savoir plus auprès du ministère de la Santé, sans toutefois réussir à obtenir la moindre parcelle d’information de la part du gouvernement.

La Société médicale du Nouveau-Brunswick et la Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick continuent de plaider auprès du gouvernement en faveur du consentement présumé au don d’organes.

La SMNB dit avoir l’intention de rencontrer des représentants du ministère de la Santé à ce sujet au cours des prochaines semaines.

L’organisme, qui représente plus de 2000 médecins praticiens de la province, futurs et retraités, se dit tout de même optimiste et estime que le gouvernement verra un intérêt à adopter le consentement présumé comme l’a fait la Nouvelle-Écosse.

Pas un remède miracle

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le consentement présumé n’est pas nécessairement le remède miracle à appliquer pour soulager les nombreux Canadiens qui sont en attente de greffes.

«Si on regarde à travers le monde, les résultats sont mitigés dans les pays qui ont adopté une telle mesure», a expliqué Matthew Weiss, le directeur médical en don d’organes chez Transplant Québec.

«Aux États-Unis, où on ne considère pas tous les citoyens comme des donneurs d’organes potentiels tout comme ici au Canada, les résultats sont excellents», illustre celui qui est aussi chercheur universitaire clinicien.

Selon lui, une approche qui préconise un consentement explicite, comme c’est le cas actuellement au Nouveau-Brunswick, peut donner des résultats tout aussi probants que le consentement présumé qui est souhaité par plusieurs.

Le Dr Weiss est d’avis qu’une véritable culture du don d’organes se doit d’être instaurée dans l’appareil médical au pays.

«Ce n’est pas un sujet qui est beaucoup abordé, personne parmi les médecins, les infirmières ou les inhalothérapeutes n’a une formation intensive en don d’organes actuellement au Canada.»

Toujours selon lui, une bonne communication avec la famille est primordiale lorsqu’il est question de don d’organes, peu importe si la situation se prête à un consentement explicite ou présumé.

Le Dr Matthew Weiss estime que le gouvernement du Nouveau-Brunswick devra regarder bien au-delà de la simple question du consentement présumé si la province veut légiférer.

«Si on regarde en Nouvelle-Écosse, la loi s’accompagne de diverses mesures afin de financer l’éducation du personnel de la santé et d’améliorer tout le mécanisme qui entoure le don d’organes. C’est clair que la province s’est améliorée dans ce domaine.»