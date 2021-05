Rapprochement entre Vitalité et Horizon: solution à la pénurie ou danger pour les services en français?

Le plus grand hôpital francophone de la province subit des pressions grandissantes. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Confrontée à un manque grandissant de personnel, la direction de la régie francophone entend s’appuyer davantage sur le réseau de santé Horizon. Cette perspective ne rassure pas les défenseurs des droits linguistiques.

Au cours de la fin de semaine dernière, les ambulances devant se rendre au CHU Dr-Georges-L.-Dumont ont été déroutées vers l’Hôpital de Moncton. Le centre hospitalier francophone, touché par un manque chronique de personnel, peine à maintenir ses services d’urgence. Le Réseau de santé Vitalité doit régulièrement demander à la population de ne se déplacer au service d’urgence de l’établissement qu’en cas de problème de santé critique.

Interrogée sur le transfert récent de patients francophones vers des centres hospitaliers du réseau de santé Horizon, la PDG de Vitalité, Dre Desrosiers, a indiqué que les régies seront amenées à collaborer de façon accrue.

La dirigeante a suscité de vives réactions en affirmant que «quand on parle de sécurité des patients et de capacité, la langue ne compte plus» au cours d’une entrevue au Téléjournal Acadie.

«Quand on balance les risques et qu’on parle de questions de vie ou de mort, la langue devient secondaire. Je ne parle pas du tout des soins de base, de l’accès aux soins en santé et je ne parle pas des soins réguliers. Je parle de situations extrêmes», a-t-elle précisé le lendemain à la radio.

«Moi, en tant que présidente-directrice générale d’un réseau de santé, ma mission, c’est de livrer des soins. Ce n’est pas de discuter des droits de la langue.»

C’est aussi dans cette direction que souhaite aller la ministre de la Santé Dorothy Shephard, qui prévient que de tels plans de contingence pourraient devenir plus fréquents à l’avenir. «Les régies régionales de santé ont la responsabilité d’offrir les soins dans la langue de choix du patient et nous attendons qu’elles continuent d’assurer cela. Je n’ai pas eu d’indication qu’elles ne puissent pas y parvenir», note-t-elle.

Le premier ministre Blaine Higgs salue de son côté une «collaboration sans précédent» entre les deux réseaux.

«Si nous pouvons trouver des approches communes dans la livraison des services, peu importe la région, je pense que ce sera une bonne chose.»

Pas moins de 200 postes d’infirmières sont vacants à travers le réseau Vitalité. De nombreuses infirmières continuent de jeter l’éponge, épuisées par le manque de main-d’œuvre et la surcharge de travail qu’elle occasionne. Au cours des trois dernières années, les heures supplémentaires réalisées par le personnel soignant sont à la hausse.

Face à cela, la ministre Shephard assure que les efforts de recrutement s’intensifient. Des fonds ont été dédiés à la création de places supplémentaires dans les programmes universitaires en sciences infirmières et de nouveaux fonctionnaires ont été embauchés pour guider les infirmières étrangères dans leurs démarches pour faire reconnaître leurs diplômes.

Dre Desrosiers juge que la pénurie «n’est pas plus grande au CHU Dr-Georges-L.-Dumont qu’ailleurs, mais semble être ressentie davantage en raison de divers facteurs».

Selon elle, la langue de travail joue en défaveur de l’établissement car «à l’échelle nationale il y a beaucoup plus de personnel infirmier anglophone que francophone».

À cela s’ajoute la compétition féroce avec le Québec où les incitatifs financiers et le salaire sont plus élevés.

«Nous avons besoin de nous serrer les coudes et d’être ouverts au changement, d’accueillir les nouvelles idées», déclare la dirigeante.

«Vitalité ne peut pas remettre en doute sa principale raison d’être»

Plusieurs militants acadiens reprochent à la PDG de s’engager sur une pente glissante en donnant des munitions aux partisans d’une unique régie de santé bilingue.

Mardi, le chef de la People’s Alliance of New Brunswick a félicité la Dre Desrosiers, qualifiant ses propos de «rafraîchissants»

«C’était une déclaration réaliste, et j’applaudis le fait qu’elle reconnaisse cela», a déclaré Kris Austin.

«Si on ne peut offrir des services dans les deux langues officielles, il faut au moins s’assurer de les maintenir dans l’une des deux langues officielles.»

Les propos de la Dre Desrosiers ont toutefois été jugés sévèrement par le député Kevin Arseneau, qui évoque un «commentaire incendiaire et régressif», et un «manque flagrant de vision à moyen et long terme».

Les propos de la PDG inquiètent aussi le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick qui appelle à privilégier d’autres solutions.

«Un début serait de s’attaquer aux conditions de diplomation et de travail du personnel infirmier, ainsi qu’à la reconnaissance des diplômes. Toutefois, le réseau Vitalité ne peut pas se permettre de baisser les bras et de remettre en doute sa principale raison d’être, soit de desservir la population francophone dans sa langue», plaide Alexandre Cédric Doucet.

« N’oublions pas que la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick est en cours de révision. La communauté acadienne doit se montrer solidaire et unie pour faire comprendre au gouvernement que nos droits linguistiques, y compris en santé, sont non négociables»

Jacques Verge, secrétaire d’Égalité Santé en Français, fait quant à lui valoir que la langue peut représenter une barrière et un risque en situation de crise.

«La position de la direction générale de Vitalité nous entraîne vers une seule régie bilingue», avance-t-il.

«La crise au CHU-Dumont est le résultat de la mauvaise gestion mise en place depuis 2015-2016 dont elle faisait partie, de la centralisation à outrance, d’un climat toxique au sein du réseau, de la gestion des ressources humaines pilotée à partir de Montréal et de l’inaction des gestionnaires de la régie de santé.»

Le chef de l’opposition libérale, Roger Melanson, a plutôt pointé du doigt l’action de l’équipe progressiste-conservatrice et sa réticence à bonifier les salaires. «Le gouvernement a la responsabilité d’éviter ces situations», dit-il.