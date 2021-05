Vaccination contre la COVID-19: le Nord-Ouest a franchi le cap du 50%

Le Nord-Ouest a franchi cette semaine le cap du 50% de la population âgée de plus de 16 ans ayant reçu une dose du vaccin contre la COVID-19. S’il s’agit d’un bel accomplissement, selon le docteur John Tobin, les annonces sans préavis de nouveaux groupes admissibles et le peu de promotion pour la vaccination à l’extérieur des réseaux sociaux auraient néanmoins ralenti les efforts.

Le 23 avril, seulement 438 des 540 rendez-vous disponibles ont été pourvus à la clinique de vaccination communautaire de Saint-Jacques, à Edmundston.

Le 6 mai, moins de la moitié des doses disponibles (350 sur 750) ont été injectées au même endroit.

Selon le docteur John Tobin, un médecin de famille dans la zone 4, ces chiffres ne reflètent pas un manque d’intérêt de la part des citoyens, mais bien un manque de communication.

«Je pense que le Réseau Vitalité fait un peu de publicité sur son site web et sa page Facebook, mais je n’entends pas beaucoup de publicité à la radio de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Je n’entends pas beaucoup de publicité du Réseau Vitalité non plus», a-t-il témoigné.

«Je ne peux critiquer personne parce que ce n’est pas moi qui suis responsable des services de communication. Il faut seulement réaliser que ce n’est pas toute la communauté qui est branchée sur Internet en continu. Ce n’est pas tout le monde qui reçoit le message de prendre rendez-vous via leur ordinateur (…)»

Au cours des dernières semaines, M. Tobin et certains de ses collègues ont mis les bouchés doubles pour retransmettre les messages du gouvernement sur leurs réseaux sociaux.

«Et je suis en communication de temps en temps avec les gens de la station de radio locale. Eux font de la publicité avec les informations que je leur donne, mais ce n’est pas toujours suffisant.»

Mardi dernier, lorsque la Santé publique a annoncé que les personnes de 50 ans et plus pouvaient recevoir une première dose du vaccin, les personnes concernées de la zone 4 n’ont eu que quelques heures pour prendre rendez-vous à la clinique de Saint-Jacques.

C’est parce que la période de prise de rendez-vous pour ce genre de clinique, organisés par les régies de la santé, se termine 24 heures avant le début de la vaccination, question de s’assurer d’y acheminer uniquement le nombre de vaccins nécessaires.

«Cette semaine, ceci est un peu moins problèmatique que la semaine dernière, quand l’annonce avait été faite le mardi et qu’on devait fermer la prise de rendez-vous le mercredi matin. Cette semaine, on doit fermer la clinique pour les rendez-vous demain matin (mercredi), mais au moins les gens auront eu une journée de plus (…)»

Mais est-ce suffisant pour inciter les gens à naviguer à travers le système du gouvernement et obtenir un rendez-vous? La question se pose, selon M. Tobin.

Pour éviter que cette situation se reproduise jusqu’à ce que les cliniques soient ouvertes à tous, le médecin suggère que la Santé publique prévienne mieux et de façon plus précise les Néo-Brunswickois des prochains changements d’admissibilité.

«La semaine dernière, en intégrant le groupe des 50 ans et plus, la Dre Russell a indiqué qu’on allait élargir la vaccination par tranche de dix ans à chaque semaine, mais « que ce n’était pas une certitude ». Si c’était annoncé avec certitude qu’on ouvrait la vaccination aux 30 et plus la semaine prochaine et aux 20 ans et plus la semaine d’après, peut-être qu’on aurait plus de monde. Je ne sais pas…»

Au moins cinq cliniques communautaires sont prévues à Edmundston, à Grand-Sault et à Saint-Quentin d’ici le 21 mai.

La prochaine aura lieu à la Salle des Chevaliers de Colomb à Saint-Jacques, le 13.

Ce sont 221 personnes qui avaient déjà pris rendez-vous en date de mardi matin, mais près de 200 places étaient toujours ouvertes.

Le docteur Tobin a tenu à préciser que les doses disponibles qui ne sont pas utilisées lors des cliniques communautaires ne sont pas gaspillées. En fait, depuis le début de la campagne, pas une seule goutte de vaccin n’aurait été perdue par un manque d’intérêt de la population.

«Ils ne sont pas perdus parce qu’ils ne sont tout simplement pas livrés (…) La semaine dernière, par exemple, au lieu d’avoir 750 vaccins comme prévu, nous en avons reçu 370 ou quelque chose du genre (ce qui équivaut au nombre de gens qui avaient pris rendez-vous). Ce n’est pas banal, c’est quand même une belle livraison, mais si on avait pu tous les donner, nous serions encore plus en avance», a-t-il souligné.

«D’un autre côté, ces vaccins ne sont pas perdus, ils ne sont pas mis à la poubelle et éventuellement on va les avoir quand nous aurons des rendez-vous de prévus.»

Fidèle à ses habitudes, M. Tobin demeure optimiste en vue des prochaines semaines. Il estime que les soucis de communication n’auront plus le même poids une fois la vaccination ouverte à tous les groupes d’âge.