5 millions $ pour l’aéroport du Grand Moncton

Le gouvernement fédéral a octroyé, plus tôt cette semaine, un tout petit peu plus de 5 millions $ à l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton. L’argent servira notamment à la réfection de la piste d’atterrissage principale.

Dans un communiqué de presse, la direction précise qu’une subvention pouvant aller jusqu’à 3 913 028$ permettra de rembourser 50% des dépenses pour la réhabilitation de la piste 11-29 ainsi que pour améliorer la signalisation des voies de circulation.

Une deuxième subvention pouvant atteindre 1 096 600$ permettra d’acheter un véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs.

Les fonds proviennent du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada

«Ce soutien aidera l’aéroport le plus achalandé de notre province à continuer à assurer la sécurité de ses opérations tout en offrant une connectivité vitale et un service essentiel à nos collectivités et en travaillant à la reprise de l’activité des passagers et à la viabilité financière à mesure que les restrictions sur les voyages sont assouplies conformément aux directives de santé publique», a déclaré Bernard LeBlanc, PDG de YQM.