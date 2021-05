Bois d’œuvre: l’opposition demande à Fredericton d’augmenter les redevances

Alors que le prix du bois d’œuvre atteint des sommets historiques, les partis d’opposition somment le gouvernement du Nouveau-Brunswick d’augmenter les redevances payées par l’industrie forestière pour le bois qu’elle récolte sur les terres de la Couronne.

L’industrie forestière de la province tourne à plein régime afin de satisfaire à la forte demande pour le bois d’œuvre chez nos voisins du sud, un état de fait qui a fait exploser les prix pour cette ressource.

Pourtant, le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’envisage pas augmenter les redevances de l’industrie pour le bois qu’elle récolte sur les terres de la couronne, une situation qui fait grincer les dents aux partis d’opposition.

«On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Présentement, c’est ce qui se passe avec certaines compagnies forestières et de grosses scieries, dénonce Kevin Arseneau, député vert de la circonscription de Kent-Nord. Les profits doivent être redistribués vers la population et le mécanisme en place pour y arriver, c’est les redevances.»

D’après le Parti vert, le refus d’augmenter les redevances ne fait que protéger les intérêts des gros producteurs de bois d’œuvre et des grosses scieries de la province.

«Il serait dans l’intérêt des Néo-Brunswickois d’avoir une juste part du gâteau en fonction des prix actuels, ça permettrait de redistribuer l’argent généré par les terres de la Couronne, dit M. Arseneau. Par exemple, cet argent pourrait être utilisé pour mitiger les prix élevés du bois afin que nous soyons en mesure de construire du logement abordable dans la province.»

Répondre aux situations extrêmes

Au Parti libéral, on estime aussi que le fort prix du bois d’œuvre justifie une révision du mécanisme de redevances en place.

«On leur demande une révision parce que le mécanisme ne prend pas en compte ce genre de situation extrême où les prix sont aussi élevés, avance René Legacy, député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford. La plupart du temps, le système en place fonctionne bien, mais il n’a pas été conçu pour gérer des situations comme celle que nous connaissons aujourd’hui.»

Selon le ministère des Ressources naturelles, la fluctuation des prix du bois n’entre pas en ligne de compte lorsque vient le temps de calculer les redevances de l’industrie forestière.

«Le ministre a récemment déclaré que les prix des produits de base peuvent fluctuer et que si le coût du bois doit demeurer à ces niveaux à long terme, il réexaminerait le dossier», a écrit dans un courriel un porte-parole du ministère.

«Certains bois ont connu une augmentation de près de 300% de leur prix. On se demande bien dans quelles conditions le gouvernement estime qu’il serait propice d’augmenter les redevances, se demande M. Legacy. Imaginons que le prix du bois d’œuvre avait diminué de 300%. Va-t-on croire que l’industrie ne cognerait pas à la porte de Fredericton afin de demander de l’aide et que le gouvernement s’obstinerait à dire que le système en place fonctionne?»

Pas si facile, dit un économiste

Didier Tatouchoup, un économiste qui se spécialise dans les ressources naturelles à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, note pour sa part que le gouvernement ne peut pas, du jour au lendemain, décider d’augmenter les redevances sur le bois des terres de la Couronne.

«Les redevances font partie d’un contrat négocié avec l’industrie forestière. La province est donc tenue de respecter les taux établis», explique le professeur Tatouchoup.

L’an dernier, la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick, Kim Adair-MacPherson, déplorait que Fredericton n’ait pas ajusté les redevances sur le bois des terres de la Couronne en fonction de sa véritable valeur marchande depuis 2015, même si la loi l’oblige à le faire chaque année.