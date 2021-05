Des députés pourront siéger virtuellement pendant l’état d’urgence

Une majorité de députés ont voté pour une motion qui leur permettra d’effectuer leur travail à distance si une éclosion survient dans leur région.

Bien qu’au moins 14 députés devront toujours être sur place pour assurer un quorum, certains de leurs collègues auront la possibilité de siéger à l’aide de la plateforme de vidéoconférence Zoom.

Ils auront besoin de l’approbation du président de la chambre, de la Santé publique et des leaders parlementaires.

Cela met fin à près de six mois de débats sur la meilleure façon de permettre aux députés d’effectuer les travaux de la chambre en mode virtuel.

L’utilisation de la vidéoconférence a été réservée aux travaux de comité jusqu’à maintenant, même si l’Assemblée s’est dotée de cette technologie il y a plusieurs mois.

La motion présentée par le leader parlementaire du gouvernement, Glen Savoie, a été adoptée avec l’appui de 39 députés lors d’un vote libre mardi soir.

Tous les députés libéraux et verts ont voté en faveur de la motion, en plus de certains membres du gouvernement et de la députée de Miramichi, Michelle Conroy, de la People’s Alliance.

Glen Savoie a lui-même voté contre sa motion, tout comme les députés Hugh John Flemming, Dominic Cardy, Greg Turner, Bill Hogan et Mary Wilson du caucus progressiste-conservateur, et Kris Austin, chef de la People’s Alliance.

La possibilité de siéger de façon virtuelle ne sera peut-être même pas nécessaire.

Le premier ministre Blaine Higgs n’anticipe pas que ses députés en feront usage. Il espère que les choses continueront de s’améliorer, que les gens continueront de se faire vacciner de sorte qu’il ne sera pas nécessaire de siéger virtuellement.

«Cette motion (couvre) essentiellement une situation d’urgence et j’espère qu’on ne sera plus dans cette situation d’urgence dans les trois ou quatre prochains mois.»

Le chef intérimaire libéral Roger Melanson croit que l’adoption de cette motion est une bonne nouvelle, mais que l’utilisation de cette technologie sera limitée puisque l’état d’urgence devrait prendre fin dans les prochains mois.

Un amendement proposé par la députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, aurait permis aux députés de siéger virtuellement après la fin de l’état d’urgence et pour des raisons qui ne sont pas reliées à la pandémie, mais cette motion a été rejetée à 26 voix contre 20.

Mme Mitton est enceinte. Il est prévu qu’elle accouche en juin, alors que la chambre doit siéger ce mois-là.

David Coon, chef du Parti vert, croit que la motion est trop limitée.

«Nous avons tenté d’amender (la motion) pour gérer des situations comme celle de Megan Mitton, qui doit accoucher bientôt, et pour lui permettre de participer aux travaux de la chambre chez elle, avec son bébé, mais ça a été rejeté», a dit David Coon.