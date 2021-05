Hausse des primes d’assurances: le prix du bois n’est pas en cause

En ouvrant votre renouvellement d’assurance habitation, peut-être avez-vous remarqué que la prime était plus élevée qu’à l’habitude. Si c’est le cas, vous ne pouvez pas encore l’attribuer la COVID-19.

Il n’y aurait pas encore d’effet de causalité entre la récente hausse marquée du prix des matériaux de construction début de la pandémie, et les augmentations des primes d’assurances habitation. Mais ces facteurs pourraient toutefois très bien rattraper les assurés si cette situation persiste.

«C’est certain que si les coûts de reconstruction continuent de grimper, les compagnies d’assurances vont s’ajuster en conséquence. Elles ne vont pas tolérer de reconstruire à perte très longtemps.»

Michelle Pelletier est la responsable du bureau du Défenseur du consommateur en matière d’assurances. Au cours des dernières années, elle a reçu de nombreux coups de fil de consommateurs concernant des hausses importantes de leurs primes, une situation en vigueur bien avant la pandémie et l’augmentation marquée du coût des matériaux. Pour le moment, elle ne peut affirmer avec certitude que la COVID-19 a affecté la facture des citoyens. Mais le bruit commence à courir tranquillement qu’il s’agirait d’une possibilité. Et elle ne serait pas vraiment surprise que cette dernière variable vienne à son tour mêler les cartes.

Elle utilise l’exemple d’une maison estimée à 150 000$ rasée par un incendie. Son coût de reconstruction dans les circonstances actuelles dépasserait probablement son ancienne valeur.

Courtier en assurances à Saint-Quentin, Jeannot Martin atteste qu’il est encore tôt pour faire un lien entre la hausse des prix des matériaux et la hausse des primes. S’il doit y en avoir un, il se fera ressentir plus tard, probablement l’an prochain.

«Le calcul actuariel ne se fait pas au jour le jour, en fonction des variations du prix du bois et des matériaux. Du coup, les assureurs ne vont voir ces données dans les pertes réelles que dans environ un an. Puisque la hausse a pris naissance l’an dernier avec la crise de la COVID-19, on peut commencer à en ressentir les effets, mais c’est minime», souligne-t-il.

Sinistres en hausse

Si le coût de reconstruction n’est pas en cause pour la majorité des cas, qu’est-ce qui explique ces hausses répertoriées un peu partout en province?

M. Martin tente une réponse: le taux de sinistralité.

Selon lui, les augmentations sont passablement généralisées en province et sont surtout le résultat du nombre élevé de réclamations. Certaines régions seraient également frappées plus durement que d’autres, dont le nord.

Mme Pelletier atteste du phénomène. Elle l’a d’ailleurs constaté dernièrement dans certains endroits dans la province plus propice aux inondations.

«Il y a des zones où davantage de réclamations ont été déposées à la suite de dégâts d’eau. Les assureurs se sont donc ajustés en augmentant les primes. En fait, ça va en fonction du risque. Et le principe des assurances c’est que plusieurs assurées écopent et payent pour quelques réclamations», dit-elle.

Et cela s’applique à d’autres types de sinistres. À titre d’exemple, une trentaine d’incendies de structures sont survenus au Restigouche entre 2018 et 2019. De ce nombre, une vingtaine étaient considérés comme suspects. Il pourrait s’agir de la principale raison derrière les importantes augmentations.

Magasiner pour de meilleures primes

Contrairement à l’assurance automobile, l’assurance résidentielle n’est pas réglementée. C’est donc la loi du marché qui prime. En ce sens, Michelle Pelletier suggère à ceux qui ont reçu une facture plus salée de bien magasiner.

«Ça demeure la solution la plus simple pour économiser. Il y a une multitude de rabais auxquels les gens ont droit, mais auxquels ils ne pensent pas», assure-t-elle.

Jeannot Martin abonde dans le même sens. Il suggère aux assurés de mettre régulièrement leurs données à jour afin d’avoir le portrait le plus juste possible de leur situation.

«Je dis toujours aux clients de donner le plus de détails possible, comme s’il y a eu des rénovations au niveau de la plomberie, de l’électricité, au niveau du chauffage. Est-ce que la toiture a été refaite, le chauffe-eau changé, un clapet anti retour sur le tuyau d’égout? Est-ce qu’il y a eu des changements au niveau de l’hypothèque? Ça peut sembler des détails insignifiants, mais c’est important d’aviser les courtiers, car ça pourrait mener à des rabais. Et ces économies sont bienvenues d’une, surtout quand on doit composer avec augmentations de l’autre», souligne-t-il.