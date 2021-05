Logement: «On étudie le rapport», dit le ministre

Le gouvernement provincial étudie le rapport sur le marché du logement locatif et songe aux prochaines étapes dans ce dossier, selon le ministre du Développement social Bruce Fitch, qui se charge du dossier.

Le rapport présenté vendredi recommande entre autres une modification législative pour interdire plus d’une augmentation de loyer par an et pour équilibrer le rapport de force entre les propriétaires d’appartements et leurs locataires.

Le premier ministre Blaine Higgs a affirmé que cette modification législative ne serait déposée en chambre que lors de la session d’automne.

Le chef du Parti vert, David Coon, aimerait cependant que le gouvernement s’attaque à cet enjeu lors de la session législative du printemps, qui vient de commencer.

«Il y a une urgence sérieuse au niveau des loyers du N.-B.», a dit le chef des verts avant d’ajouter que le ministre ne semble pas conscient de l’urgence et du «stress» que vivent certains locataires.

Le ministre du Développement social Bruce Fitch a cependant affirmé mardi que le gouvernement n’en est pas encore à cette étape puisqu’il vient de recevoir le rapport.

«On ne veut pas précipiter un projet de loi et se tromper. Il pourrait y avoir des conséquences, donc on va prendre le temps de s’assurer que c’est bien fait.»

Il dit par contre qu’il n’a pas l’intention de laisser traîner le dossier et qu’il vise à préparer une «réponse» au rapport d’ici la fin du mois.

Quant à ceux qui verront leur loyer augmenter de façon déraisonnable avant que le gouvernement ne modifie sa loi, Bruce Fitch les incite à contacter le Tribunal de location de locaux d’habitation.

Ce tribunal sert parfois à trancher lors de dispute entre un propriétaire de logement et un locataire.