Restigouche: des maires s’opposent à l’idée de forcer des fusions

Le maire de Dalhousie recommandait récemment au gouvernement conservateur de profiter de son statut majoritaire, et du fait qu’il n’a aucun député à mettre dans l’embarras dans la région, pour forcer des fusions dans le Restigouche. Une option qui est loin d’être partagée par tous.

Normand Pelletier avait pris soin de le souligner lorsqu’il a fait sa sortie publique: l’obtention d’un consensus sur ce sujet particulièrement délicat est quasi-impossible. Le seul moyen de parvenir à regrouper les municipalités du Restigouche en une seule et grande ville – ou encore en trois entités, comme le suggérait l’ancien rapport Finn –, c’est en tordant quelques bras.

La chanson a un air connu. En plus de 20 ans de carrière en politique municipale, ce n’est pas la première fois que le maire de Balmoral, Charles Bernard, entend ce genre de propos. Ni de la bouche de M. Pelletier, ni de celles de ses prédécesseurs, ni d’autres élus de la région.

Ce n’est pas un secret, M. Bernard a toujours été contre un éventuel projet de regroupement à grande échelle. À l’aube de la retraite de la politique, il réitère cette opposition.

«Les gros regroupements, ça favorise les grands centres et ça éloigne les politiciens de leur population. C’est prouvé», indique-t-il.

Celui-ci croit dur comme fer que fusionner n’est pas la solution à tous les problèmes. Selon lui, on peut très bien avoir plusieurs municipalités tout en travaillant à accroître la collaboration régionale.

«L’un n’empêche pas l’autre», explique-t-il.

Celui-ci réfute par le fait même les allégations du maire Pelletier comme quoi la collaboration a été un échec jusqu’à présent. Il cite plutôt en exemple l’aide financière régionale pour l’aéroport de Charlo, le front commun des municipalités du Restigouche-Est pour le développement de sentiers, ou encore l’achat et le contrat de service d’un camion à ordure entre son village et ceux de Charlo et Atholville.

«Ce sont des exemples concrets qui démontrent bien qu’on peut travailler tous ensemble. Je crois dans la collaboration et dans la coopération, mais ceux-ci ne passent pas uniquement par la fusion», soutient-il.

S’il est contre les fusions forcées, M. Bernard demeure néanmoins flexible envers certains regroupements. Avec des ententes solides, il n’aurait pas d’objection à incorporer les DSL à sa frontière.

«Si les gens de ces secteurs se sentent à l’aise avec la décision, alors d’accord. Mais de là à regrouper tout le monde, j’ai des réserves», dit-il.

Une bouchée à la fois

Cette ligne de pensée rejoint sensiblement celle du maire de la communauté voisine d’Eel River Dundee, Mario Pelletier. Élu par acclamation en avril, il était – dans un passé pas si lointain – président du DSL de Dundee. Il fut l’un des principaux artisans de la fusion avec le village voisin d’Eel River Crossing. Il croit qu’avant de songer à d’autres regroupements, sa communauté doit d’abord bien digérer celui qu’elle vient de vivre.

Lui aussi estime qu’avant de songer à fusionner tout le Restigouche, il serait peut-être plus judicieux d’y aller par étapes et de voir comment incorporer les nombreux DSL aux structures municipales déjà existantes.

«Je suis prêt à écouter et voir comment on pourrait collaborer davantage régionalement, mais de là à parler de fusions forcées et de municipalité unique, je crois qu’on va un peu vite», souligne-t-il.

Selon lui, pour qu’une fusion fonctionne, il doit impérativement y avoir des affinités entre tous les partenaires, ce qui comprend, entre autres, l’économie, la langue et la culture. Et au Restigouche, toutes les communautés ne partageraient pas ces critères selon lui.

«Pour être franc, la création d’un grand Restigouche en ce moment, je n’y crois pas et ça ne m’intéresse pas. Est-ce que ça veut dire qu’on ne peut pas travailler avec nos voisins? Absolument pas», souligne-t-il.

Pas pour le moment

Plus à l’ouest, l’avenir politique de la mairesse actuelle de Kedgwick, Janice Savoie, est en suspens. Elle fait partie de l’une des rares courses à la mairie (3) de la région, le reste des maires ayant été élus par acclamation. Qu’à cela ne tienne, celle-ci ne se gêne pas pour dire qu’elle ne veut pas de la création d’un grand Restigouche, non plus d’une municipalité unique pour le Restigouche-Ouest. Kedgwick avait d’ailleurs voté contre la récente motion de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick portant sur la diminution du nombre de municipalités dans la province.

«Je trouve qu’on a une identité et un patrimoine distincts de et on veut les conserver. Est-ce qu’on pourrait grossir en englobant les DSL? Ça pourrait certainement être une option à considérer, mais pour moi ça arrêterait là pour l’instant», indique Mme Savoie qui tient par ailleurs mordicus à souligner que son opinion n’est en rien une critique envers la ville voisine, Saint-Quentin.

«Je trouve qu’on a accompli beaucoup de belles choses ensemble au cours du dernier mandat pour faire avancer des dossiers dans notre région. On a bien collaboré et on a une très bonne relation, peut-être même la meilleure depuis de nombreuses années. Moi je crois dans la collaboration, mais ça ne signifie pas pour autant qu’on doive obligatoirement se regrouper pour faire avancer les choses. On peut très bien être deux communautés fortes, autonomes, mais solidaires», dit-elle.