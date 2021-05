Retombées de la taxe carbone: le N.-B. réduit l’impôt sur le revenu

Le gouvernement provincial réduira son impôt sur le revenu sur la première tranche de revenu imposable en utilisant les revenus de la tarification du carbone.

L’impôt sur le revenu des particuliers passera de 9,68% à 9,4% en 2021, et le seuil de la réduction d’impôt pour les personnes à faible revenu passera de 17 630$ à 17 840$.

«Cette mesure fait partie de l’engagement que nous avons pris visant à réintégrer les 163 millions $ de recettes générés par la taxe sur le carbone dans l’économie et dans des initiatives liées aux changements climatiques», a déclaré le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, Ernie Steeves.

Selon lui, ces modifications à la loi bénéficieront à 420 000 contribuables.

Ceux qui bénéficieront de cette réduction de l’impôt sur le revenu garderont un peu moins de 70$.

Cette mesure sera financée à l’aide de 28 millions $ en revenus qui seront tirés de la taxe sur le carbone cette année, à la suite d’une augmentation de celle-ci le 1er avril 2021.

Cette augmentation a représenté une hausse de 2,21 cents à la pompe pour les Néo-Brunswickois.

Au cours des dernières semaines, le gouvernement s’interrogeait encore sur la meilleure façon de dépenser cette somme prévue de 28 millions $, qui n’était inscrite à aucune dépense dans le budget provincial présenté en mars.

L’impôt sur le revenu pourrait baisser à nouveau au cours des prochaines années à mesure que la taxe sur le carbone continue d’augmenter, selon ce qu’a affirmé Blaine Higgs en mêlée de presse mardi.

«J’aimerais dire que oui», a-t-il répondu lorsqu’un journaliste a demandé si cette mesure se répéterait chaque année.

Le premier ministre, qui a critiqué la mise en place de la tarification du carbone par le gouvernement fédéral depuis ses tout débuts, a finalement emboîté le pas à une partie de ses principes fondateurs.

«Lorsque ça a été mis en place originalement, selon les règles fédérales, ça aurait été remboursé directement aux consommateurs, du moins une portion, et c’était ça la logique. On va faire de même, on va investir un certain montant de cela dans des initiatives liées aux changements climatiques, et on va en rembourser une partie aux contribuables qui paient (pour le carbone)», a dit le premier ministre.

Le chef de l’opposition officielle, Roger Melanson, croit que le premier ministre «tente de plaire à tout le monde» alors qu’il pourrait utiliser cet argent pour financer davantage d’initiatives pour atténuer les impacts des changements climatiques.

«Mettre un prix sur la pollution, c’est pour changer les habitudes, investir dans des initiatives, des technologies, des sources d’énergie plus efficaces pour cesser de réchauffer la planète. En distribuant cet argent de différentes façons, je ne pense pas qu’on fait tout ce qu’on pourrait faire pour s’attaquer aux changements climatiques.»

Ces 28 millions $ ne représentent qu’une partie des quelque 163 millions $ en revenus tirés de cette tarification des émetteurs de carbone.

Le reste de l’argent sera dépensé comme suit: 36 millions $ seront versés dans le Fonds pour les changements climatiques, 12 millions $ iront au programme de compensation relatif à la distribution du gaz naturel établi l’an dernier et les Premières Nations recevront 9 millions $.

Finalement, 78 millions $ serviront à financer la réduction de la taxe sur l’essence et le diesel survenue en 2020, en réaction à la mise en œuvre de la taxe sur le carbone.