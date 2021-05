Une fête de l’Aïd pas comme les autres pour la communauté musulmane de Moncton

C’est la deuxième année que les musulmans du Grand Moncton ne peuvent pas fêter la fin du mois sacré du ramadan comme il se doit. Parmi les immigrants, le manque de contacts avec la famille restée dans leur pays d’origine se fait sentir plus que jamais en cette période morose.

Annulée l’an dernier, la prière de l’Aïd al-Fitr, « la fête de la rupture du jeûne » a pu se dérouler hors de la mosquée, en raison des restrictions sanitaires imposées.

Jeudi matin, ils étaient plusieurs centaines, rassemblés dans l’immense stationnement du Colisée de Moncton, agenouillés à côté de leur véhicule, mais séparés à bonne distance les uns des autres.

Durant les 29 journées précédentes, les pratiquants se sont abstenus de manger, de boire, de fumer ou d’avoir des relations sexuelles entre le lever et le coucher du soleil.

«C’est une journée de fête. Ça marque la fin d’un mois sous le signe de la spiritualité, pendant lequel on se prive de beaucoup de choses. Chacun a des objectifs spirituels ou relationnels pendant le mois», exprime Taha Maarous, qui a immigré du Maroc il y a plusieurs années. «L’Aïd, c’est un moment mémorable. C’est une occasion de célébrer les petits succès, de porter une réflexion sur les bienfaits du jeûne et du perfectionnement de soi.»

Candidat au poste de conseiller municipal à la Ville de Dieppe, il a dû mener campagne tout en jeûnant. «J’ai parcouru plus de kilomètres à pied que d’habitude, disons que c’est un bon défi!»

L’Aïd Al Fitr marque également l’occasion de s’acquitter de la Zakât Al Fitr, l’aumône destinée à valider et purifier le jeûne, tout en aidant les plus démunis. Pour les croyants, la fête est un grand moment de partage et de retrouvailles. Modiere Keïta déplore que l’aspect social de la célébration ne soit pas aussi présent que par le passé. Dans le pays qui l’a vu naître, le Mali, l’évènement s’étend sur trois jours dans une grande euphorie.

«Pendant trois jours, personne ne travaille! On prépare le boubou (vêtement africain) de tout le monde, on prépare les encens avant de recevoir les visites des voisins, des frères, des sœurs. Les enfants chantent, tout le monde se demande pardon. On se souhaite de belles choses. On mange de la viande toute la journée à en avoir mal au ventre!»

Difficile de recréer une telle ambiance loin des siens. Modiere Keïta se consolera en cuisinant du mouton et en enfilant les habits traditionnels avec deux de ses compatriotes.

«Le vide est là, mais on essaie de le combler. Chaque année, je pleure pendant l’Aïd. Ça me manque de ne pas être chez moi, je suis triste toute la journée.»

Najim Ibrahim, originaire d’un petit village au nord du Burkina Faso, ressent la même solitude aujourd’hui. Il n’a pas retrouvé le sentiment de communauté depuis qu’il a commencé sa maîtrise à l’Université de Moncton.

«C’est certain que la COVID change l’expérience. Je n’ai pas d’amis ou de famille à visiter. La fête ne sera pas aussi belle que d’habitude», soupire-t-il.

Que représente cette journée pour le jeune expatrié?

«D’où je viens, beaucoup de personnes ne mangent que des plats cuisinés à partir de deux céréales, le sorgo et le petit mil. Pour certains, c’est le seul moment de l’année où ils mangent de la viande», répond-il.

«À la fin de la prière, on enlace celui à côté de soi – même si c’est un inconnu – et on lui demande pardon. Pendant trois jours, on sort les instruments traditionnels et nos plus beaux vêtements. On commence par rendre visite aux amis. C’est l’occasion de raconter des histoires, de raconter où on en est dans sa vie.»

Bien qu’il soit loin de ses parents, l’étudiant ne manquera pas de leur demander pardon et de leur souhaiter Aïd Moubarak, «bonne fête de l’Aïd».