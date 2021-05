De grands défis pour les petites brigades d’incendie

Dans nos petites communautés, les pompiers volontaires font bien plus qu’éteindre des feux. Ils sont aussi des premiers répondants, des leaders communautaires, des bénévoles et des modèles pour les plus jeunes.

Paolo Gionet est chef de la petite brigade de Saint-Sauveur, un DSL situé entre Saint-Isidore et Allardville, depuis six ans. L’homme de 50 ans a commencé à s’impliquer au sein de la brigade il y a déjà 30 ans.

«Mon beau-père m’avait demandé si je serais intéressé. J’ai décidé d’essayer et j’ai eu la piqûre», raconte-t-il.

Comme chef, il a pour tâche de gérer la brigade et sa vingtaine de membres.

«On a réussi à attirer des jeunes. On veut les impliquer. J’ai 50 ans, mais je ne suis pas le plus vieux. Il y en a un qui est plus âgé que moi. On a une dizaine de membres dans la vingtaine et quelques-uns dans la trentaine. Il y a une belle diversité.»

Diriger une brigade d’incendie dans une municipalité est déjà un défi en soi, mais ça l’est encore plus lorsqu’on habite dans un DSL, car c’est le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux qui calculent les budgets. Le budget de chaque service d’incendie dans les DSL est décidé en fonction des besoins locaux.

Pour une brigade comme celle de Saint-Sauveur, lorsqu’on prend compte de tous les besoins, dont l’équipement, les assurances, l’entretien des véhicules et de la caserne et ainsi de suite, le coût des besoins peut varier de 100 000$ à 150 000$.

«On a de l’argent qui nous est alloué pour les besoins en général, mais si on en veut plus, il faut s’organiser. L’an dernier, on a organisé une chasse à l’as qui nous a beaucoup aidés. Ça nous a permis d’acheter de l’équipement plus spécialisé qui aurait probablement été impossible à avoir autrement.»

En plus d’être présents aux urgences dans la communauté, les membres de la brigade sont souvent appelés à être présents à différentes activités communautaires pour faire de la sensibilisation.

«Surtout durant la pandémie, on essaie de faire beaucoup de prévention en parlant aux gens. Avant, les gens se rencontraient au club de l’âge d’or, donc on allait jaser avec eux. On parlait aux enfants dans les écoles pour faire de la prévention. Avec la pandémie, on est plus présent sur les médias sociaux. Il faut montrer l’exemple pour que toute la paroisse sache qu’ils peuvent compter sur nous si jamais ils ont besoin d’aide.»

Défis

Burt Paulin est président du DSL de Saint-Jean-Baptiste-Menneval, dans le Restigouche. En raison de la diminution progressive de la population, ce DSL de moins de 200 habitants situé entre Campbellton et Kedgwick a subi plusieurs coups difficiles au fil des années.

«Bien des services ont disparu. Ils ont fermé l’école, le foyer de soins, le bureau de poste. La population diminue, car il y a un exode de gens vers Moncton et Montréal depuis plusieurs années. Par conséquent, l’assiette fiscale diminue et ça nous met dans une situation où les dépenses continuent d’augmenter et nos revenus n’augmentent pas.»

Il y a quelques années, le DSL s’est vu obligé de demander au gouvernement provincial d’augmenter le taux d’impôt foncier à plus de 2$ par 100$ d’évaluation pour financer des services locaux, dont le service d’incendie du DSL. Le taux a depuis diminué.

«On l’a fait pour se doter de pièces d’équipement pour les pompiers. C’était absolument pour maintenir notre statut de brigade et pour rencontrer les exigences des compagnies d’assurances. Le problème n’était pas que les pompiers ne seraient pas en mesure de livrer les services, mais à cause des exigences, les compagnies d’assurances menacent de ne plus assurer les propriétés», explique Burt Paulin.

Après avoir réussi à mettre à jour l’équipement de la brigade de Saint-Jean-Baptiste-Menneval à jour, on espère maintenant financer l’achat d’un nouveau camion pour desservir la communauté.

«On a besoin d’un nouveau camion, mais on n’a pas les moyens.»