La PDG de Vitalité réaffirme l’importance du français

Dre Desrosiers réagit à la polémique suscitée par ses propos controversés sur la question de la langue dans la prestation des soins de santé. Dans une publication, la dirigeante du réseau de santé francophone se défend de toute remise en question de la raison d’être de son organisation.

Le mois dernier, des patients atteints de la COVID-19 ont été transférés de l’Hôpital régional d’Edmundston, qui atteignait sa capacité maximale, vers Fredericton. En fin de semaine, toutes les ambulances devant se rendre au service d’urgence du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont ont été déroutées vers l’Hôpital de Moncton en raison de la pénurie de personnel à laquelle est confrontée l’établissement de santé francophone.

Questionnée à ce sujet par Radio-Canada Acadie, Dre Desrosiers a indiqué que les deux réseaux seront amenés à collaborer de façon accrue et que «quand on parle de sécurité des patients et de capacité, la langue ne compte plus».

«Quand on balance les risques et qu’on parle de questions de vie ou de mort, la langue devient secondaire. Je ne parle pas du tout des soins de base, de l’accès aux soins en santé et je ne parle pas des soins réguliers. Je parle de situations extrêmes», a-t-elle précisé le lendemain à l’émission La matinale. «En tant que présidente-directrice générale d’un réseau de santé, ma mission, c’est de livrer des soins. Ce n’est pas de discuter des droits de la langue.»

Ces commentaires ont provoqué un certain remous au sein de la société civile acadienne. Certains y ont vu une remise en question des droits linguistiques au profit de l’offre de service, d’autres lui ont reproché d’alimenter le discours des opposants à la dualité en santé.

Dans une lettre ouverte publiée jeudi, la PDG de Vitalité tente de remettre les pendules à l’heure, estimant que son intervention a été réduite «à quelques mots». Elle dit avoir voulu faire «un portrait réaliste de la situation » et présenter les stratégies retenues pour «minimiser les répercussions engendrées par la pénurie de personnel et la situation pandémique actuelle, tout en s’assurant que chaque patient soit soigné à l’endroit le plus approprié selon sa condition.»

Elle en profite pour réaffirmer le droit du patient d’être soigné dans sa langue. «À aucun moment je n’ai voulu diminuer l’importance pour les patients de recevoir des soins de santé dans leur langue. À aucun moment je n’ai voulu minimiser le rôle de la langue comme outil essentiel dans la prestation sécuritaire des soins de santé. Comprenez-moi bien, l’offre de service en français pour un patient francophone n’est pas seulement essentielle à notre organisation, mais aussi obligatoire conformément à la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.»

Dre Desrosiers réagit également aux critiques l’accusant d’être encline à s’aligner sur les positions du gouvernement qui l’a nommé.

«Le Réseau de santé Vitalité que je dirige possède sa propre indépendance organisationnelle sous la gouvernance de son Conseil d’administration. Je déplore les commentaires selon lesquels on prétend que je serais investie d’une mission visant l’affaiblissement de mon organisation ou la réduction des droits linguistiques des francophones. C’est de la pure démagogie», exprime-t-elle.

La dirigeante promet enfin de «continuer à faire croître le Réseau de santé Vitalité à titre d’organisation francophone».

«Je tiens à être claire: le Réseau de santé Vitalité est un leader francophone dans les soins de santé en Atlantique; il porte l’exercice de la médecine en français sur ses épaules. Il compte une grande famille de plus de 7300 travailleurs de la santé dispersés sur tout son territoire et travaille sans relâche pour la communauté acadienne. Nous sommes fiers de respecter nos obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et d’offrir des soins de santé aux citoyens de la province dans la langue officielle de leur choix. À aucun moment je n’ai voulu remettre en question ces importantes responsabilités.»