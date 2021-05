L’opposition craint des grèves dans le secteur de la santé

L’inflexibilité du gouvernement de Blaine Higgs sur la question des salaires rapproche le Nouveau-Brunswick de grèves dans des services essentiels, selon le chef de l’opposition officielle.

Une cinquième section locale du Syndicat canadien de la fonction publique du Nouveau-Brunswick a déclaré l’impasse dans ses négociations avec le gouvernement mardi.

La question de la rémunération des employés est l’une des préoccupations soulevées par chacun de ces syndicats.

De son côté, le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs a l’intention de limiter les augmentations de salaire à 1% par an pour trois ans, avec une année de gel salarial.

Le chef de l’opposition officielle Roger Melanson estime que son adversaire politique se montre trop inflexible et précipite le gouvernement vers des grèves, y compris dans certains services essentiels comme les soins de santé.

«Le résultat qui s’annonce, c’est que le monde ouvrier des secteurs publics essentiels va finir par aller en grève.»

Une pénurie d’infirmières au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont a ramené la question de la rémunération des travailleurs à l’avant-plan cette semaine.

Des ambulances ont dû être déroutées à l’Hôpital de Moncton du Réseau de santé Horizon en raison d’un manque de personnel.

«On remarque non seulement qu’ils n’ont pas de bonnes conditions de travail et qu’ils ne sont pas rémunérés de façon adéquate, mais qu’on ne peut même pas les recruter», dit le chef libéral au sujet de travailleurs essentiels tels que les infirmières.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a affirmé mercredi que 77 infirmières ont quitté leur emploi dans les réseaux de santé au cours de la dernière année.

«Je ne pense pas que quiconque veuille une grève dans n’importe quelle situation, mais surtout dans notre système de santé», a commenté Blaine Higgs.

Mercredi, le premier ministre et quelques-uns de ses ministres ont rencontré la présidente du syndicat des infirmières du N.-B., Paula Doucet, après qu’elle a demandé à leur parler d’urgence.

Avant cette réunion, le premier ministre a affirmé que le Nouveau-Brunswick doit faire compétition aux autres provinces qui ont des pénuries de travailleurs de la santé, et que la question des salaires n’est pas le seul aspect qui importe.

«Je suis certain que le salaire va être un aspect clé de cela, mais ça doit être plus que les salaires, ça doit être une réflexion sur la réalité du Nouveau-Brunswick et du Canada et de comment on peut régler les vrais problèmes.»

Dans une déclaration envoyée par courriel mercredi soir, la présidente du syndicat Paula Doucet a indiqué qu’une nouvelle réunion aura lieu la semaine prochaine avec davantage d’intervenants afin de discuter de solutions possibles.