Moncton: un ambitieux projet résidentiel au bord de la Petitcodiac

Un nouveau projet immobilier d’envergure sera bientôt soumis à l’approbation du conseil municipal nouvellement élu de Moncton.

Le complexe résidentiel pourrait changer encore un peu plus la silhouette urbaine de la ville.

Ce projet, présenté par Landscape Architects pour le compte de Lafford Developments Ltd, consiste en trois tours de 14 étages connectées les unes aux autres.

Ces trois immeubles sortiraient de terre au coin des rues Record et Foundry, sur la parcelle adjacente à celle de la compagnie d’assurance the Co-operators, et bordant le boulevard Assomption.

Chaque tour comprendra des locaux commerciaux et de vente au détail au rez-de-chaussée ainsi qu’un stationnement souterrain.

Le complexe serait bâti en trois phases successives.

Le projet a été soumis au comité consultatif d’urbanisme cette semaine. Davantage de détails devraient être présentés lors de la prochaine réunion mensuelle du comité, le 26 mai.

Lafford Developments Ltd, une compagnie d’aménagement immobilier située à Sackville, prévoit d’ailleurs inaugurer à l’automne un complexe d’appartements de 30 millions $ baptisé Birch Meadows dans le secteur Lewisville à Moncton.