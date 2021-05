Moto et scooter: les examens écrits de conduite disponibles en ligne

Service Nouveau-Brunswick offre maintenant en ligne les examens écrits de conduite de motocyclette, de mobylette et de scooter.

Les nouveaux conducteurs qui passent l’examen écrit de motocyclette devront toujours suivre un cours de sécurité dans le cadre du système de permis de conduire progressif.

Le nouvel examen en ligne pour la motocyclette est un ajout à l’examen écrit pour les conducteurs débutants qui a été mis en œuvre plus tôt. À l’automne dernier, le Nouveau-Brunswick est devenu la première province à offrir les examens en ligne. Une fois l’examen réussi, le candidat peut se rendre dans un centre de Service Nouveau-Brunswick (sauf à Campobello) après quatre jours ouvrables pour terminer le processus, qui comprend un examen de la vue, la présentation de pièces d’identité et des preuves de résidence requises, une photographie et le paiement du nouveau permis de conduire. Le certificat d’achèvement du cours de sécurité à motocyclette sera exigé à ce moment-là.

Pour effectuer les examens en ligne, l’utilisation d’un ordinateur de bureau ou portatif connecté à Internet et dont la caméra est activée est nécessaire. Les téléphones et les tablettes ne sont pas compatibles pour le moment. La possibilité de passer l’examen en personne est toujours offerte dans les centres de services.