La Loi sur la police sera modernisée

Dans un souci de moderniser les dispositions législatives relatives aux forces policières et d’accroître l’efficacité des différents corps de police municipaux et régionaux, le gouvernement du Nouveau-Brunswick entend apporter certaines modifications à la Loi sur la police.

Sanctionnée en 1977, cette loi n’avait subi aucune modification depuis l’année 2008.

«Ces dispositions législatives règlent un certain nombre de problèmes qui ont fait l’objet de discussions et de consultations à des degrés divers depuis des années. Il est impératif que nous renforcions la Loi sur la police pour préserver la confiance et le respect envers nos services de police municipaux et régionaux», a déclaré par voie de communiqué le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Hugh Flemming.

Même s’il ne s’agit pas d’une refonte majeure de l’actuelle loi, différentes nouvelles mesures accompagnent la proposition gouvernementale qui semble être très bien accueillie par le milieu policier.

L’une de ces mesures ferait en sorte de limiter à un maximum de 180 jours la suspension avec rémunération d’un policier. Une fois l’échéance passée, la procédure impliquerait une suspension sans solde.

Même s’il s’agit de l’un des principaux changements préconisés par l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick, l’initiative ne devrait pas compliquer outre mesure les relations de travail au sein des différents corps policiers.

«L’impact devrait être minime, il est plutôt rare de nos jours de voir la suspension d’un policier se prolonger au-delà de 180 jours», a affirmé Alain Lang, le chef de la Force policière d’Edmundston.

Une autre modification permettrait dorénavant à un employé civil d’un corps policier d’être nommé agent de liaison judiciaire et d’effectuer des tâches à ce titre. Actuellement, ce sont des policiers en devoir qui doivent effectuer ces tâches qui relèvent du domaine strictement administratif.

À titre d’exemple, un employé civil pourrait aller déposer en Cour des documents liés à un dossier qui se trouve devant le tribunal.

«Une telle mesure permettrait aux agents de se consacrer à leurs véritables tâches de policier et d’éviter de passer des heures au tribunal pour le simple enregistrement de plaidoyer d’un accusé», a illustré Alain Lang, qui est aussi président de l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick.

Les modifications proposées établiraient aussi une version améliorée du Fonds d’aide aux services de police municipaux, un fonds qui aide à répondre aux besoins spéciaux des services de police, comme la formation et l’achat d’équipement.

«Ces propositions sont très satisfaisantes aux yeux de l’Association des chefs de police. Il y a des mesures qui vont finalement nous permettre d’aller de l’avant en améliorant les services policiers », a résumé le chef Lang.

L’Acadie Nouvelle a tenté d’obtenir des commentaires de la part de l’Association des policiers du Nouveau-Brunswick, sans succès.