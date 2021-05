Redevance sur le bois d’oeuvre: le ministre refuse de bouger

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland, défend sa décision de ne pas augmenter les redevances sur le bois d’œuvre en affirmant que les prix vont s’équilibrer à la longue.

Le député d’Albert a essuyé des critiques de l’opposition. Les libéraux et les verts ont réclamé que le gouvernement progressiste-conservateur augmente les redevances que doivent payer les entreprises qui exploitent les terres de la Couronne.

Malgré le fait que les prix du bois sont élevés depuis plusieurs mois, le ministre a assuré que ceux-ci vont s’équilibrer à la longue. Nul besoin de réagir «de façon impulsive» et d’augmenter les redevances, selon lui.

Il a défendu cette décision en expliquant que la province n’a pas non plus réduit ces redevances lorsque le prix du bois était peu élevé ces dernières années, notamment en raison des tarifs à la frontière avec les États-Unis.

Le N.-B. les a toutefois réduits en 2008 et en 2009 suite à la crise financière.

Un journaliste lui a demandé si les prix devraient demeurer élevés encore longtemps avant que la décision d’augmenter les redevances ne soit plus qualifiée d’impulsive. Sans préciser s’il finira par réagir à l’augmentation explosive des prix, M. Holland a tout de même expliqué que ces prix étaient bas «de 2017 à 2019».

Le Nouveau-Brunswick, a-t-il rappelé, a déjà résisté bien plus d’un an avant de fléchir et d’ajuster les redevances sur le bois prélevé des terres de la Couronne.

La situation actuelle ne justifie donc pas encore d’augmenter les redevances, selon lui.

«Si on regarde le passé pas si lointain, c’était pendant un peu plus d’un an qu’on a vu une réduction significative du prix du bois d’œuvre. Par le passé, nous avons choisi de ne pas réduire les redevances avec des données (sur une période) de plus d’un an.»

Lors de la période de questions, le ministre a aussi commenté que le fait d’augmenter les redevances pourrait poser problème en cas de chute du prix du bois puisque les terres de la Couronne seraient alors en compétition avec les propriétaires de lots boisés privés.

Le député vert Kevin Arseneau croit que le point de vue du ministre est «étroit».

«Ce bois-là est coupé sur des terres publiques, c’est une ressource collective, et le droit de coupe devrait changer. Les (propriétaires de) terres privées, je ne sais pas si le ministre le sait, mais ça fait des années qu’ils souffrent.»

Le chef du Parti libéral, Roger Melanson, croit que le gouvernement pourrait mettre en place un contrôle des taux de redevances en fonction de l’état du marché.

«Lorsque les prix sont à la hausse, je crois que les citoyens du N.-B. devraient en bénéficier. Lorsque les prix sont à la baisse pour des situations exceptionnelles, il devrait y avoir des ajustements en conséquence», a-t-il affirmé en mêlée de presse.