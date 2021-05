COVID-19: sept nouveaux cas samedi, 10 personnes rétablies

La Santé publique a signalé sept nouveaux cas de COVID-19 samedi. Cela comprend deux cas liés à des voyages qui sont des personnes du Nouveau-Brunswick qui s’isolent à l’extérieur de la province.

Il y a deux cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean). Un cas est lié à un voyage, et l’autre est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a quatre cas dans la zone 3 (région de Fredericton). Trois de ces cas sont des contacts d’un cas déjà confirmé. L’autre cas est lié à un voyage et est à l’extérieur de la province.

Il y a un cas dans la zone 6 (région de Bathurst), soit une personne âgée de 50 à 59 ans. Ce cas est lié à un voyage et est à l’extérieur de la province.

Il y a 2052 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Depuis vendredi, 10 personnes se sont rétablies, ce qui donne un nombre total de 1897 rétablissements jusqu’à maintenant. Il y a eu 41 décès, et il y a 113 cas actifs.

Onze personnes sont hospitalisées. Sept patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, dont deux à l’unité des soins intensifs. Quatre patients sont hospitalisés à l’extérieur de la province.

Mise à jour concernant la vaccination

Dans la province, plus de 45% de la population âgée de plus de 12 ans, soit plus de 300 000 personnes, ont désormais reçu au moins une dose d’un vaccin.

Plus de 11 535 doses ont été administrées vendredi, ce qui représente un nouveau record quant au nombre de personnes vaccinées contre la COVID-19 en une seule journée.

Avis d’exposition

La Santé publique a recensé une source possible d’exposition à l’endroit suivant et lors des dates suivantes dans la zone 2 (région de Saint-Jean):

• Circle K, 309, promenade River Valley, Grand Bay-Westfield, entre 23 h 30, le vendredi 7 mai, et 1 h, le samedi 8 mai.