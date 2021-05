CHU Dr-Georges-L.-Dumont: une semaine marquée par la controverse

Après une semaine marquée par la controverse, le Réseau de santé Vitalité souhaite se faire rassurant en réaffirmant, «sans ambiguïté», l’importance de l’offre de services et le développement du CHU Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, en tant qu’institution francophone de soins de santé.

Le week-end dernier, toutes les ambulances devant se rendre à l’urgence du CHU Dr-Georges-L.-Dumont ont été redirigées vers l’Hôpital de Moncton, géré par le Réseau de santé Horizon, en raison d’une pénurie de personnel dans l’établissement de santé francophone.

Quelques jours plus tard, la Dre France Desrosiers, PDG du Réseau Vitalité, a indiqué en entrevue avec Radio-Canada Acadie que les deux réseaux seront amenés à collaborer davantage.

«Quand on balance les risques et qu’on parle de questions de vie ou de mort, la langue devient secondaire. Je ne parle pas du tout des soins de base, de l’accès aux soins en santé et je ne parle pas des soins réguliers. Je parle de situations extrêmes.»

Une semaine plus tard, la Dre Desrosiers veut se faire rassurante.

«Le CHU Dr-Georges-L.-Dumont doit impérativement poursuivre sa mission en tant qu’établissement hospitalier universitaire francophone. Toute solution aux défis actuels en matière de ressources humaines ne doit pas se faire au détriment de cette mission» dit-elle.

«Nous travaillons sans relâche à maintenir et améliorer notre offre de services dans un contexte difficile, certes, mais sans jamais remettre en question ces principes fondamentaux», ajoute-t-elle.

Pour démontrer son engagement envers son mandat, le Réseau Vitalité indique qu’il a récemment nommé Brigitte Sonier-Ferguson à titre de vice-présidente, qui travaille actuellement à l’élaboration d’un plan d’action pour le développement de la mission universitaire avec des partenaires en enseignement et en recherche de l’Université de Moncton et de l’Université de Sherbrooke.

«Ce plan mise sur la position du CHU Dr-Georges-L.-Dumont en tant qu’établissement hospitalier francophone d’enseignement et de recherche qui agit en quelque sorte comme un phare pour guider les autres centres du Réseau vers l’excellence. Sa mission est définie et nous n’avons aucune intention d’en minimiser l’importance, bien au contraire. Nous n’y arriverons pas sans notre CHU», commente Mme Sonier-Ferguson.

La présidente du conseil d’administration de Vitalité, Michelyne Paulin, a aussi tenu à réitérer l’importance du rôle de plus grand établissement hospitalier francophone au Nouveau-Brunswick.

«Il s’agit bien plus que d’un simple hôpital et je considère sa présence, son mandat et sa mission essentiels à l’atteinte d’une offre de service d’excellence qui bénéficie à l’ensemble du système de santé provincial. La Loi sur les régies régionales de la santé stipule que nous avons comme responsabilité d’améliorer la prestation des services de santé en français. Le conseil n’acceptera jamais que le CHU Dr-Georges-L.-Dumont s’effrite.»