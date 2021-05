Confirmation de l’augmentation des marges maximales des stations-service

La commission de l’Énergie et des Services publics du Nouveau-Brunswick (CESP) a décidé jeudi d’augmenter les marges bénéficiaires maximales des stations-service. Elle a confirmé ainsi une décision temporaire rendue en avril.

La marge maximale de vente à la pompe de carburant pour automobile a augmenté de 7,8%. Elle est donc passée de 6,8 cents le litre à 7,33 cents le litre.

«Fait important: les salaires, qui représentent le gros des coûts de fonctionnement pour un point de vente au détail, ont augmenté de 7,8%», s’est justifiée la CESP dans sa décision.

L’organisme indique qu’elle aurait pu envisager une augmentation supérieure, vu l’information confidentielle sur les coûts du Scholten Group.

«Il n’y a aucune preuve qui indique que la continuité de l’approvisionnement se trouverait menacée si l’augmentation de la marge bénéficiaire des détaillants se trouvait limitée à 0,53 cent le litre», a cependant ajouté la CESP.

Le plafond des coûts de livraison de carburant automobile est aussi passé de 3 cents le litre à 3,50 cents le litre.

La CESP pense que l’ancien plafond nuisait aux petits points de vente au détail et accroissait le risque pour la continuité de l’approvisionnement, particulièrement dans les régions rurales.

Par ailleurs, la marge maximale de vente au détail de mazout domestique a augmenté de 12,2%. Elle est passée de 21 cents le litre à 23,6 cents le litre.

La CESP a fait valoir que les charges des détaillants ont augmenté, comme les coûts de carburant et d’entretien des véhicules (augmentation de 41%) ainsi que les activités de traitements et salaires (augmentation de 19%).

L’entreprise Gardner Pinfold Consultants a en plus montré que les détaillants de mazout affrontent une conjoncture difficile, à cause de la concurrence accrue de combustibles de rechange pour le chauffage des maisons (bois, gaz naturel, propane, etc.).

«Interdire aux détaillants [de mazout] d’augmenter leur marge risque d’influer sur la continuité de l’approvisionnement», a conclu la CESP.

Robert D. Knecht, le consultant engagé par l’avocate de l’intérêt public, a qualifié d’imparfaite l’étude de l’entreprise engagée par la CESP, Gardner Pinfold Consultants. Il a notamment pointé la mauvaise représentativité de l’échantillon de détaillants étudiés et le flou de certaines données.

Le président de l’Atlantic Convenience Stores Association (ACSA) estime d’ailleurs qu’une élévation de la marge maximale pour le carburant automobile de 0,53 cent le litre est insuffisante pour compenser l’augmentation des charges des petits revendeurs.

«La commission s’est engagée à améliorer la fiabilité de ses données et l’ACSA soutient complètement cet engagement», a noté Mike Hammoud dans un courriel à l’Acadie Nouvelle.

La PDG du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs (CCID), Anne Kothawala, partage cet avis.

«Le CCID considère que l’augmentation est vraiment, vraiment minimale», juge-t-elle.