Les effets néfastes de la COVID-19 se font toujours sentir dans les écoles du Nord-Est

Malgré une adaptation constante à la COVID-19 dans le milieu scolaire, les effets pervers de la pandémie se font toujours sentir chez les parents, les élèves et le personnel des différentes écoles du Nord-Est de la province.

Les résultats d’un sondage révélé la semaine dernière par le District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE) tendent à démontrer que la COVID-19 continue à affecter le moral des jeunes et des moins jeunes.

Le 2e sondage sur le mieux-être préparé par le Conseil d’éducation du DSFNE visait à mesurer de nouveau l’impact de la pandémie sur la santé mentale des jeunes, des parents et du personnel des 34 écoles du district scolaire.

Si la vie sociale en général et en classe semble vouloir prendre du mieux chez les jeunes, les parents d’élèves se disent à court de ressources lorsqu’il est question d’obtenir une aide quelconque en cas de besoins.

En fait, à peine 31% des parents ont indiqué savoir à quel endroit s’adresser si leur enfant a besoin d’aide ou encore s’ils ressentent davantage de stress ou d’anxiété en raison de la pandémie et qu’il y a besoin d’en parler. L’automne dernier, ce taux se situait pourtant à 72%.

«C’est quelque chose qui me préoccupe, il faudra travailler avec nos partenaires afin de publiciser les ressources existantes au sein de nos écoles et de la communauté», a affirmé Susan Arseneault, la directrice du Soutien à l’apprentissage au DSFNE.

À l’inverse, les élèves du primaire et du secondaire de même que le personnel enseignant et non enseignant ont indiqué savoir où s’adresser en cas de besoin dans des proportions variant entre 60% et 70%.

Dans un même registre, les parents ont répondu à 37% en avril 2021 avoir remarqué des changements inquiétants chez leur enfant depuis le début de l’année scolaire comparativement à 26% en octobre 2020.

Le sondage mené en avril démontre tout de même que les jeunes du primaire et du secondaire sont généralement plus heureux en classe ce printemps comparativement à l’automne dernier.

Les élèves du primaire ont indiqué être heureux dans leur classe-bulle dans une proportion de 69%.

Chez les élèves du secondaire, 50% d’entre eux affirment bien composer avec le phénomène de la fréquentation de la moitié des élèves à l’école, soit le double du taux observé en octobre 2020.

Les parents sont quant à eux d’avis dans une proportion de 51% que leur enfant continue de vivre une vie sociale épanouie à l’école.

Une hausse notable a également été observée chez les élèves lorsqu’il est question des liens avec leurs amis. Les élèves du primaire ont indiqué avoir des amis ou de nouveaux amis à hauteur de 78%, alors que 62% des élèves du secondaire disent avoir conservé ces liens amicaux malgré la pandémie.

Quant à la perception de l’année scolaire qui est en cours, celle-ci obtient un vote favorable de la part d’une majorité de parents (58%) et d’élèves du primaire (74%) et du secondaire (57%).

Néanmoins, les élèves du secondaire ont répondu se sentir outillés face aux changements dus à la COVID-19 à seulement 39% alors qu’en octobre 2020 ils l’étaient à 53%, une diminution de 14%.

Quant au niveau d’engagement et de motivation des jeunes à l’école avec la formule «classe-bulle» au primaire et de l’enseignement un jour sur deux au secondaire, celui-ci ne semble pas être au maximum selon plusieurs parents questionnés.

Ainsi, 41% des parents sont d’avis que la COVID-19 a eu un impact négatif sur l’engagement et la motivation des élèves envers l’école. Seulement 29% des parents ont affirmé constater un impact positif à cet égard.

L’adaptation des élèves à l’enseignement et à l’accompagnement des professeurs à distance ne se fait pas non plus sans problèmes, alors qu’à peine un peu plus de la moitié des élèves (56%) estime pouvoir bien s’adapter à ce type d’enseignement et à l’accompagnement lors des journées d’école à la maison.

Sans grande surprise, 62% des élèves du secondaire et 59% des parents ayant répondu au sondage se sont dit en faveur d’un retour à l’école tous les jours.

Enfin, l’imposition des mesures sanitaires dans les écoles semble très bien accueillie, tant chez les élèves, le personnel et auprès des parents.