Les temps sont difficiles pour les festivals

Plusieurs festivals à travers la province sont actuellement en réflexion sur la façon de présenter un semblant de programmation cet été tout en respectant les consignes sanitaires. La tâche n’est pas simple, et certains ont carrément jeté l’éponge.

Habituellement, en mars, l’équipe du Festival Western de Saint-Quentin annonce en grandes pompes les détails de sa programmation. Cette fois par contre, c’est différent. Il n’y a pas eu d’annonce, car le festival devra une fois de plus passer son tour en raison de la pandémie.

«On ne prévoit pas de tenir notre festival avant l’année prochaine. On ne fait pas ça de gaieté de cœur, mais c’est tout simplement encore trop instable pour se risquer.»

Président du comité organisateur du festival, Bertrand Leclerc a visiblement la mine basse lorsque vient le temps d’aborder le sujet de la prochaine édition du plus important festival western des provinces maritimes.

Le contexte entourant la pandémie et l’incertitude quant aux exigences en matière de règles sanitaires, rend en effet très difficile la planification de tels événements. Et c’est d’autant plus vrai un festival de cette envergure dont l’idée même est basée sur le concept des regroupements, que ce soit en famille, entre amis, ou simplement au gré des activités proposées.

Comme plusieurs autres festivals ailleurs en province, celui de Saint-Quentin a dû tirer un trait sur sa programmation 2020. Le comité avait attendu à la dernière minute avant d’annuler, dans l’espoir de voir les mesures sanitaires être assouplies, mais l’attente a été vaine. Et rien n’indique que ce sera différent cet été.

«Actuellement, on autorise des rassemblements de 50 personnes, mais dans le genre de festival que l’on propose, c’est davantage quelques centaines, quelques milliers même. On aurait pu tenir quelques activités, mais ça ne nous tentait pas non plus de jouer à la police avec les festivaliers, et encore moins d’imposer cela sur le dos de nos bénévoles», explique-t-il.

Au gré des progrès

Dans la Péninsule acadienne, le Festival acadien de Caraquet est actuellement en période de réflexion concernant sa programmation. N’étant présenté qu’au mois d’août, son organisation possède un luxe que plusieurs n’ont pas: plus de temps. Selon son président, Paul-Marcel Albert, la décision quant à la formule privilégiée et autres détails de la programmation devraient tomber d’ici la mi-juin.

«On a travaillé sur un brouillon, et c’est certain qu’en raison des circonstances que l’on connaît, ça n’a rien à voir avec les programmations antérieures. On attend un peu de voir comment les choses évoluent avec la COVID-19, car ça change tellement rapidement. Une semaine tout est beau, et l’autre, ça bascule, comme on l’a vu en Nouvelle-Écosse», explique ce dernier.

L’an dernier, son festival avait tenu une mini-édition comprenant une quinzaine d’activités. Selon M. Albert, cette formule minceur avait bien fonctionné. Cette fois, on aimerait continuer dans cette veine, mais avec un peu plus de matériel à se mettre sous la dent. Le double en fait.

Celui-ci l’admet, les temps sont difficiles pour les festivals, le sien y compris. Car même si l’on propose une programmation, celle-ci n’attirera jamais autant de spectateurs et de touristes qu’en temps normal, ce qui est dommage pour l’économie régionale.

«On se doit de demeurer positif. Si la vaccination continue à ce rythme, on pourrait peut-être souffler un peu plus cet été», dit-il.

Plans A, B et C

Le Festival du homard de Shédiac vit des problématiques similaires à ses confrères. Mais après une année d’absence, le festival tente un retour. À ce stade-ci, on ne sait toujours pas avec exactitude à quoi ressemblera la programmation, à savoir s’il y a des chances de présenter des spectacles en direct. «On a des plans A, B et même C, mais l’objectif demeure bel et bien de proposer des activités adaptées pour la COVID-19. Pour nous, c’est la sécurité avant toute chose», explique Julie Arsenault, directrice générale du festival.

Celle-ci l’avoue, le festival sera bien différent cette année. L’organisation n’a pas vu l’intérêt d’investir beaucoup de temps et d’argent dans une programmation étoffée, mais qui court la chance de devoir être annulée.

«Ce n’est vraiment pas évident d’organiser des activités dans un contexte de pandémie. Il faut prendre des décisions tôt sans savoir ce qui va se passer avec les restrictions liées à la COVID-19. C’est pourquoi ce que nous planifions pourra se dérouler, peu importe la situation sanitaire de notre région, que l’on soit en phase jaune, orange ou rouge», dit Mme Arsenault.

Alternative virtuelle

Le Festival international de musique baroque de Lamèque avait mis le paquet l’an dernier afin de souligner en grand son 45e anniversaire. Tout était prêt – les artistes signés, le site web revampé – quand la COVID-19 a forcé son annulation. Ses organisateurs reviennent à la charge cet été, mais, cette fois-ci, avec une formule entièrement virtuelle. Les gens pourront du coup consulter la liste de concerts et acheter leur «droit d’écoute».

«C’est nouveau pour nous, mais on n’a pas beaucoup le choix d’opter pour cette avenue. D’abord parce qu’on ne connaît pas le portrait de la COVID-19 à l’avance, mais aussi parce qu’on doit tenir compte de toute la question de l’ouverture des frontières. Car pratiquement tous nos artistes proviennent de l’extérieur, du Canada, mais aussi de l’international», explique le président du Festival, Jean-René Noël, soulignant que la décision s’est imposée très tôt d’elle-même.

Celui-ci concède que le virtuel est beaucoup plus impersonnel qu’un spectacle «live», mais il était hors de question de disparaître de la carte pendant deux saisons.

«C’est important pour nous d’être présent sur la scène artistique, de lancer le message à tous nos mélomanes que le festival est toujours là, en grande forme et dynamique», insiste M. Noël.

Ce festival n’est pas le seul à emprunter la voie virtuelle.

À Campbellton, le Festival du saumon avait présenté quelques activités du genre en 2020. Cette formule demeure encore privilégiée cette année.

«On risque de se rabattre surtout sur des activités virtuelles ou sinon des activités beaucoup plus petites et ciblées. Mais chose certaine, pas question de tenir de grands spectacles ou même nos pageants», explique Nancy Belliveau, employée de la Ville de Campbellton et membre du comité organisateur. Ce dernier doit d’ailleurs se rencontrer la semaine prochaine afin de finaliser les détails des activités envisagées. Le temps commence d’ailleurs à presser alors que le festival se tient généralement à la fin juin.

Selon Mme Belliveau, bien que la formule virtuelle soit moins attrayante, elle permet à l’organisation de garder un lien avec le public.

«Ce n’est peut-être pas un festival traditionnel dans le sens du terme, mais on souhaite quand même proposer quelque chose aux gens. Ce n’est pas facile dernièrement et tout le monde a besoin de se changer les idées», souligne-t-elle.

Le président du Festival acadien de Caraquet, Paul Marcel Albert. – Archives Président du comité organisateur du festival, Bertrand Leclerc a visiblement la mine basse lorsque vient le temps d’aborder le sujet de la prochaine édition du plus important festival western des provinces maritimes. – Archives

Une annulation qui fait mal au cœur pour l’organisation du Festival Western

Il s’agira de la deuxième année sans cowboys et cowgirls qui envahissent les rues de la ville restigouchoise.

L’arrêt temporaire du festival n’est pas sans conséquence. Avec en moyenne 50 000 visiteurs et des retombées économiques estimées à environ 3 millions $ – tout ça en l’espace d’une dizaine de jours –, le festival est une véritable institution et son absence engendre des pertes colossales pour le Restigouche-Ouest.

Le festival aussi y perd beaucoup, et la première annulation en 2020 a fait mal au portefeuille. L’organisation fonctionnait à l’année et avait des employés à sa charge. Ceux-ci ont dû être remerciés. Le festival a même engendré un déficit d’opération d’environ 16 000$, et ce, en raison des factures liées à ses infrastructures (assurances, impôts fonciers, électricité, etc.).

«Heureusement, on a quand même de bons commanditaires qui nous donnent un bon coup de pouce pour passer au travers de cette crise, sinon ce serait encore pire», estime M. Leclerc.

Propriétaire d’un camping, l’organisation songe à le faire fonctionner durant l’été, question de faire un peu d’argent pour payer les factures qui s’accumulent. Les organisateurs laissent également une petite fenêtre ouverte pour le mois d’août.

«Si jamais la situation demeure stable et que les règles sanitaires le permettent, on pourrait peut-être organiser un petit événement, juste pour alimenter la flamme du festival auprès des amateurs. Peut-être une parade comme l’an dernier, ou même de petites activités avec des orchestres locaux», indique M. Leclerc.

Celui-ci le sait, une absence de deux ans, même avec un festival solide et de renommée comme le sien, risque de faire mal. Sans recommencer à zéro, il faudra rebâtir, reconnecter avec le public et les bénévoles.

«Je pense que plusieurs festivals dans la province sont dans la même situation que nous. Et du lot, il risque d’y en avoir qui vont tomber, d’autres qui perdront des plumes et d’autres encore qui vont revoir à la baisse leur durée et leur grosseur. La COVID-19 va laisser sa trace et pour nous, c’est certain qu’il faudra travailler fort pour revenir là où nous étions en 2019», dit-il.

Consolation s’il en est une, le festival a reçu la confirmation du promoteur de son rodéo annuel que la Coupe Saint-Quentin – épreuve qui permet aux cowboys d’amasser des points durant la saison – allait demeurer. Certes, celle-ci sera présentée ailleurs cette année, mais elle conservera son nom et reviendra au bercail lorsque cela s’y prêtera.