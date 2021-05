Nouvel appel à l’équité salariale pour les travailleuses de soins

La Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick a publié un deuxième rapport à propos du salaire de travailleuses de soins communautaire. Comme l’année dernière, l’organisme constate qu’elles sont sous-payées par rapport à des emplois équivalents à

prédominance masculine.

«Nous reconnaissons que les gouvernements ont investi dans les salaires des travailleurs de soins dans la dernière décennie, a déclaré la présidente de la Coalition pour l’équité salariale, Frances LeBlanc. Cependant, nous sommes encore loin de l’équité salariale, partiellement parce qu’on ne s’est pas occupé de ce secteur pendant de nombreuses années.»

Dans son nouveau rapport, le groupe de pression a étudié les revenus des travailleuses de foyers de soins spéciaux, des intervenantes communautaires des agences de Programme et services de soutien et l’emploi (PSSE) et des travailleuses de soutien à la famille pour adultes.

Selon les évaluations, les salaires équitables seraient de 22,44$ à 25,91$ l’heure pour atteindre ceux des emplois à prédominance masculine de valeur comparable. Les salaires actuels se situent entre 14,50$ et 16,80$, révélant des écarts s’élevant de 8$ à 9$ l’heure.

Sous-valorisation chronique

«La sous-valorisation de ces emplois entraîne des difficultés importantes dans le recrutement et la rétention de main-d’œuvre qualifiée, pense Mme LeBlanc. L’iniquité salariale dans ce secteur représente un problème de longue date qui prend racine dans d’anciennes conceptions genrées du travail. Il est temps de corriger cette situation.»

La Coalition pour l’équité salariale propose des solutions: des investissements publics dans les salaires du secteur, le développement d’échelles salariales, l’indexation de celles-ci sur l’indice des prix à la consommation, leur révision tous les cinq ans, l’étude des emplois de soins communautaires non évalués et une Loi sur l’équité salariale pour le secteur privé.

Au Nouveau-Brunswick, la Loi de 2009 sur l’équité salariale s’applique au secteur public, mais pas aux soins communautaires. Ces services sont offerts par le secteur privé, des organismes sans but lucratif et des entreprises.

Intérêt gouvernemental

L’organisme a émis les mêmes recommandations en octobre 2020. Il avait examiné les revenus des travailleuses de soutien à domicile ainsi que des intervenantes d’urgence et fournisseuses de services directs dans les résidences communautaires pour adultes et pour enfants.

«On a vu que le gouvernement s’intéresse à planifier à long terme et qu’il reconnaît que c’est un secteur sous-payé. Ça nous encourage énormément, a raconté la directrice de l’association, Johanne Perron. Il y a aussi eu des ajustements salariaux, mais on est encore bien loin de l’équité salariale et on n’a pas de promesse de l’atteindre dans un temps défini.»

Invité par l’Acadie Nouvelle à commenter le nouveau rapport de la Coalition pour l’équité salariale, le gouvernement a simplement indiqué l’avoir reçu et prévoir la lecture de ses conclusions.

«Au rythme actuel, ça prendra des décennies pour atteindre l’équité salariale dans ce secteur, a pourtant prévenu Mme LeBlanc. Pendant la pandémie, on a reconnu l’importance des soins communautaires. Mais ça doit aussi se traduire par des salaires équitables pour les travailleuses!»

Difficultés financières

Dans son nouveau rapport, la Coalition pour l’équité salariale a estimé que les salaires des emplois étudiés varient de 14,50$ à 16,80$ l’heure. Or, une étude récente de l’organisme Human Development Council a jugé qu’un salaire horaire décent devait s’élever à au moins 18,35$ à Moncton et à 19,55$ à Saint-Jean.

«Les salariées de soins communautaires finissent par avoir deux emplois en même temps ou organiser leur vie de façon à couper les coûts, rapporte Mme Perron. Souvent, elles quittent leur emploi parce qu’elles ne peuvent pas joindre les deux bouts, même si elles sont formées pour leur emploi et qu’elles l’adorent.»

Méthode québécoise

Pour ses évaluations, la Coalition pour l’équité salariale a utilisé une méthode québécoise. Elle a comparé des emplois à prédominance féminine à des catégories d’emplois à prédominance masculine génériques, soit les préposés à l’entretien et les contremaîtres (ou chef d’équipe). «C’est comme comparer des pommes et des oranges, illustre la coordonnatrice de projet du regroupement, Tina Poirier. Mais c’est possible avec des facteurs bien précis.»

Ces facteurs sont au nombre de quatre: les qualifications, les responsabilités, les efforts requis et les conditions de travail. Ils sont eux-mêmes divisés en sous-facteurs, par exemple la formation, l’expérience et la dextérité pour les qualifications.

Le groupe de pression a par ailleurs collaboré avec des comités composés d’employées et d’employeuses du secteur des soins communautaires, soit 40 personnes en tout. Il a aussi fait appel à l’expertise de Ruth Rose, professeure associée de sciences économiques à l’Université du Québec à Montréal.