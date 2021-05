28 jours de quarantaine à bord d’un VR pour deux «Snowbirds»

Ils ont passé trois mois et demi en Floride, question de refaire le plein après une année mouvementée et surtout, afin de célébrer le début de leur retraite. À leur retour au pays, ils sont confrontés non pas à une, mais à deux quarantaines préventives.

«Nous avons dû nous mettre en quarantaine à notre retour des États-Unis, et on est tout à fait d’accord avec cela. Mais est-ce que c’est logique qu’on nous impose quatorze jours supplémentaires simplement parce que cette fois on franchit la frontière du Nouveau-Brunswick?»

Après une dizaine d’années à travailler au Québec, Nick Levesque et son conjoint Gérald reviennent au bercail. Ils en ont marre de la turbulence de la ville et décident de revenir s’établir dans leur Restigouche natal. Avant leur départ, ils ont tout liquidé au Québec, conservant uniquement leur véhicule récréatif. Le retour au Nouveau-Brunswick est toutefois un peu plus compliqué que prévu.

Avant de rentrer «à la maison», les deux hommes ont fait comme des milliers d’autres Canadiens et ont décidé de souligner ce début de retraite avec quelques mois un peu plus au sud, sous le soleil. Si l’Agence de la santé publique du Canada continue de recommander aux voyageurs d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada, ce genre de voyage n’est pas pour autant interdit se défendent les voyageurs.

Malgré deux doses de vaccins reçus en Floride, les choses se gâtent au retour au Canada. Voyant que le Nouveau-Brunswick imposait un séjour à l’hôtel obligatoire pour tous les voyageurs (mesures depuis quelque peu assouplies), le couple a opté pour entrer au pays par l’entremise du Québec.

«On trouvait illogique d’aller dans un hôtel et de se mettre davantage à risque que dans notre VR qui, en soi, est une maison sur roues», raconte M. Levesque.

Ceux-ci se sont donc rendus dans un camping autorisé afin d’entreprendre leur isolement préventif de quatorze jours. Là, ils ont passé trois tests de la COVID-19 chacun, tous négatifs.

Leur quarantaine «fédérale» a pris fin le 11 mai. À leur arrivée au N.-B. le 12 mai, une nouvelle quarantaine les attendait, accompagnée de l’obligation de fournir deux tests négatifs de COVID-19. Depuis leur retour au Canada, ils ont donc eu droit à 28 jours consécutifs de quarantaine et cinq tests négatifs.

Heureusement que le couple traîne sa maison avec lui. Le véhicule récréatif est depuis stationné bien à l’écart derrière la résidence de la fille de M. Levesque. Ils ont réussi à obtenir de la Santé publique une exemption lui permettant d’éviter le séjour obligatoire à l’hôtel puisqu’ils ont leur propre résidence dans laquelle effectuer leur quarantaine.

«Reste que ça fait beaucoup de restrictions. On arrivait d’une quarantaine de 14 jours, est-ce que c’est vraiment nécessaire de nous en imposer une autre? On est venu directement ici, on n’a toujours bien pas attrapé le virus sur l’autoroute. Presque un mois en quarantaine, c’est vraiment exagéré», estime M. Levesque.

Celui-ci précise qu’il n’a rien contre les mesures de prévention comme la quarantaine obligatoire, bien au contraire. Même en Floride, où les règles sont beaucoup plus permissives qu’ailleurs, le couple ne tentait pas le diable et restait le plus possible à l’écart du public.

Cela dit, il estime que la prudence actuelle dont fait preuve le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’apparente davantage à du zèle qu’à une saine gestion. Il croit qu’une harmonisation des mesures sanitaires entre le fédéral et le provincial serait souhaitable.

«Personnellement, je trouve que les autorités du Nouveau-Brunswick abusent. On est d’accord qu’il faut être prudent et faire attention, et c’est ce qu’on a fait depuis le début. On a déjà fait notre quarantaine obligatoire à notre arrivée au pays, il me semble que ça devrait compter dans l’équation, on est dans le même pays après tout. Il n’y a personne qui se parle, qui se partage des données entre les provinces et le gouvernement fédéral? Et nos deux doses de vaccins, ça ne compte pas?», questionne-t-il.

M. Levesque sait que son appel à une plus grande ouverture risque d’être un coup d’épée dans l’eau. Mais il souhaitait néanmoins l’effectuer afin de démontrer l’absurdité de la situation.

«Les choses évoluent, la population est de plus en plus nombreuse à être vaccinée, mais la position du gouvernement du Nouveau-Brunswick demeure toujours la même. Il est temps, je crois, qu’on fasse preuve de plus d’ouverture, de plus de flexibilité dans les règles d’entrée dans la province», suggère-t-il.

D’ici là, le couple attend patiemment la fin de sa quarantaine afin de pouvoir commencer les recherches pour l’achat d’une résidence.