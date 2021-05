Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie: on dérange encore, selon le maire de Caraquet

Un lever des drapeaux de la fierté 2ELGBTQIA+ (2 esprits, lesbienne, gai, bisexuelle, trans, queer, intersexe, asexué) et de la fierté trans a eu lieu lundi devant l’hôtel de ville de Caraquet pour souligner la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. L'événement a été organisé par l'équipe du Rendez-vous Acadie Love. De gauche à droite, la gendarme Sabrina Goyer de la GRC, Christian Blanchard, directeur de projet pour Acadie Love, Kevin Haché, maire sortant de Caraquet et Maryse Chapdelaine, présidente du comité d'organisation d'Acadie Love. - Acadie Love: David Caron

«JE dérange». «VOUS dérangez». Malgré les progrès réalisés au fil des années, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de mettre fin à l’homophopie, à la transphobie et à la biphobie, constate Kevin Haché, maire sortant de Caraquet et ouvertement homosexuel.

Kevin Haché a été invité à prendre la parole lundi matin à l’occasion d’une cérémonie à Caraquet visant à souligner la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

La date du 17 mai n’a pas été choisie au hasard, car c’est le 17 mai 1990 que l’Organisation mondiale de la santé a décidé de ne plus considérer l’homosexualité comme une maladie mentale.

«C’est important de se rappeler qu’on considérait que nous souffrions d’une maladie mentale. Plusieurs gens de la communauté me considèrent encore comme un malade mental. Pour les jeunes et les gens qui nous suivent, c’est important de continuer d’être ici, de lever le drapeau, d’être fier et de démontrer que nous sommes des humains», a-t-il dit.

Le premier Rendez-Vous Acadie Love a eu lieu en Caraquet en 2017. Peu importe les résultats de l’élection municipale qui seront connus le 25 mai, Kevin Haché considère que c’est l’une des grandes réalisations de la municipalité au cours des dernières années.

Et pourtant….

«Encore aujourd’hui, durant ma campagne, des gens m’ont dit que je ne devrais pas trop parler d’Acadie Love, car je pourrais perdre des votes, même après cinq ans de faire le plus possible pour sensibiliser et de dire que nous avons le droit d’être qui nous sommes. Quand je suis devant l’hôtel de ville et qu’on lève les drapeaux, je dérange. On entend des gens dire qu’il faudrait une straight pride. Les gens n’en ont pas besoin, car les straights ne dérangent pas.»

La municipalité a aussi modifié plusieurs traverses piétonnes au centre-ville pour qu’elles arborent les couleurs de l’arc-en-ciel.

«On a reçu plusieurs appels à la mairie pour les faire enlever. L’excuse est toujours qu’elles sont dangereuses. Dans le fond, elles ne sont pas plus dangereuses. Il n’y a pas eu d’accident par rapport à ça…»

La cérémonie de lundi a été organisée par l’équipe du Rendez-vous Acadie Love de Caraquet. Un lever des drapeaux de la fierté 2ELGBTQIA+ (2 esprits, lesbienne, gai, bisexuelle, trans, queer, intersexe, asexué) et de la fierté trans a eu lieu devant l’hôtel de ville de Caraquet.

Un événement hybride en juillet

Le 5e Rendez-vous de la fierté Acadie Love sera présenté du 15 au 17 juillet. Des activités seront organisées en mode présentiel et virtuel. L’événement se déroulera sous le thème des Transidentités afin de présenter la réalité des personnes trans.

Contrairement à l’homosexualité, la transidentité a seulement été retirée de la liste des maladies mentales par l’Organisation mondiale de la santé en 2017.

«Nous entendrons des témoignages importants de personnes de cette communauté», dit Maryse Chapdelaine, présidente du comité d’organisation d’Acadie Love.

Un nouveau site Internet est aussi en cours de développement. Il sera dévoilé sous peu. Il contiendra non seulement la programmation 2021, mais aussi une panoplie d’informations éducatives.