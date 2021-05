COVID-19: 11 nouveaux cas dépistés au Nouveau-Brunswick

La Santé publique rapporte 11 nouveaux cas de COVID-19 lundi. Cela comprend une personne du Nouveau-Brunswick qui s’isole à l’extérieur de la province.

Trois cas sont situés dans la région de Saint-Jean, cinq dans la région de Fredericton et deux dans la région d’Edmundston.

Le Nouveau-Brunswick ne compte que 118 cas actifs, de ce nombre 18 se trouvent en dehors de la province.

Dimanche, 46,7% des Néo-Brunswickois de 12 ans plus avaient reçu au moins une dose de vaccin. Le taux de vaccination dépasse désormais les 90% parmi les citoyens de 75 ans et plus.

Une éclosion au Centre de réadaptation Stan Cassidy et l’Unité de soins de santé pour anciens combattants de Fredericton met toutefois le personnel médical de la capitale sous pression. Lundi, quarante employés du réseau de santé Horizon étaient placés à l’isolement après des cas aient été recensés au sein du complexe.

«La dotation en personnel demeure une source de préoccupation, les taux d’occupation sont élevés et seuls les services urgents seront offerts à l’heure actuelle», indique la régie.

Les visites sont interdites à l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers et les interventions chirurgicales non urgentes et les services de consultation externe sont reportés jusqu’à nouvel ordre.

En Nouvelle-Écosse, la situation sanitaire ne s’améliore pas. On comptait lundi 91 nouveaux cas de COVID-19 et un total de 1 434 cas actifs. Les hôpitaux de la province prennent en charge 92 malades actuellement.