Pêche au crabe des neiges: des travailleurs d’usine craignent de ne pas pouvoir toucher d’assurance-emploi

Alors que la saison de pêche au crabe des neiges tire à sa fin, certains travailleurs d’usine sont inquiets. Il leur manque encore plusieurs heures et semaines de travail avant d’être admissible à des prestations d’assurance-emploi.

Lundi, un groupe d’ouvriers s’est rassemblé à l’extérieur de l’entreprise Ichiboshi, une usine de transformation de crabe à Caraquet pour exprimer leurs préoccupations aux médias.

Selon Pêches et Océans Canada, 91,24% du contingent du crabe des neiges avait été capturé dans le golfe du Saint-Laurent en date de lundi. Plusieurs travailleurs d’Ichiboshi s’attendent à ce que cette semaine de travail soit leur dernière de la saison.

«La saison a été plus courte que prévu. Il nous manque des heures et des semaines et on ne pourra pas faire une demande (pour l’assurance-emploi) avec ce qu’on a. On demande au gouvernement de nous aider», dit Carole Chiasson, qui travaille chez Ichiboshi depuis une dizaine d’années.

L’an dernier, plusieurs travailleurs ont eu droit à une prime de 2$ l’heure et à d’autres avantages à cause de la pandémie.

«Cette année, il n’y a eu rien du tout, et en plus, on parle des variants. C’est inquiétant. Qu’est-ce qu’on va faire et où va-t-on trouver des heures?»

Dans son plus récent budget, le gouvernement fédéral a annoncé de nouveaux critères pour être admissible à des prestations de l’assurance-emploi, soit un seuil d’admissibilité universel de 420 heures de travail.

D’après le gouvernement, l’objectif est d’encourager les travailleurs lourdement affectés par la pandémie de la COVID-19 à réintégrer la population active et participer au marché de travail pour stimuler la croissance économique.

Nouveaux règlements

Durant la pandémie, Ottawa a remplacé la Prestation canadienne universelle (PCU) avec un programme d’assurance-emploi plus généreux où les travailleurs devaient seulement accumuler 120 heures assurables pour être admissibles à des prestations.

Cependant, les nouveaux règlements manquent de clarté, croit Fernand Thibodeau, porte-parole du groupe Aide et soutien aux travailleuses et aux travailleurs des secteurs saisonniers (ASTS).

«Je dois féliciter les gens de cette usine qui se lèvent, car ils voient qu’il y a un grave problème qui s’en vient. Avec un critère d’admissibilité de 420 heures, le gouvernement fédéral met les gens dans l’insécurité totale, car on ne dit pas combien de semaines assurables qu’on va donner aux gens», explique M. Thibodeau.

Le militant pour les droits des travailleurs implore les députés fédéraux du Nouveau-Brunswick, particulièrement ceux qui représentent un nombre important de travailleurs saisonniers, de pousser le gouvernement fédéral à mettre sur pied un programme spécifique aux réalités des industries saisonnières.

«On ne demande pas qu’il soit créé plus tard cet été, mais tout de suite. La pandémie n’est pas terminée. Ils disent même que le risque est plus grand à cause des variants.»

Malgré leurs préoccupations, certains employés pourraient être chanceux. Plusieurs usines de transformation de la région sont activement à la recherche de travailleurs, dont les Pêcheries Bas-Caraquet, à Bas-Caraquet.

On a confirmé à l’Acadie Nouvelle que plusieurs postes sont toujours disponibles avec un salaire de base de 18$ l’heure en plus de certains bonis.

Il y a quelques jours, Bolero Shellfish Processing, à Saint-Simon, a aussi affiché des offres d’emploi.