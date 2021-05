Soins psychiatriques: réduction temporaire du nombre de lits à Campbellton

L’unité de psychiatrie de l’Hôpital régional de Campbellton fonctionnera avec huit lits en moins pendant quelques semaines, sinon quelques mois.

En temps normal, cette unité comprend vingt lits, dont deux sont attribués à la pédopsychiatrie (clientèle jeunesse). En raison de trois départs imprévus au niveau du personnel infirmier, le nombre de lits consacré à la clientèle adulte doit être revu à la baisse. Il sera amputé de huit pour une période de temps encore indéterminée.

«C’est vraiment une mesure qui se veut temporaire. Dès que la situation reviendra à la normale au niveau des effectifs de travail, on entend réactiver le plein nombre de lits», indique le vice-président aux Services communautaires et à la Santé mentale, Jacques Duclos.

Cette situation ne s’était pas produite dans cette unité depuis deux ans. Elle survient toutefois en pleine période de pandémie alors que la santé mentale des citoyens est rudement mise à l’épreuve. M. Duclos se veut toutefois rassurant et soutient que le nombre actuel de lits devrait suffire aux besoins.

«Lorsque l’on observe le taux d’occupation des derniers mois, ça se situe en moyenne aux alentours de dix lits. On n’a connu qu’un seul épisode où le cap d’occupation des 20 lits a été atteint, et ce, pour une petite fenêtre de deux ou trois jours seulement», explique-t-il.

Selon lui, une gestion assidue combinée à une bonne utilisation des ressources communautaires – notamment la nouvelle clinique de santé mentale sans rendez-vous – devrait être suffisante pour assurer une livraison adéquate des services.

«Et si le besoin se fait sentir tout à coup, on peut toujours faire appel à d’autres corridors de services et d’autres partenaires, comme Bathurst ou Edmundston. Mais à ce moment-ci, je dirais que nous pensons pouvoir bien répondre aux besoins de la population avec ces 12 lits», indique M. Duclos.

La pénurie de main-d’œuvre dans le secteur hospitalier – et particulièrement au sein du personnel infirmier – est toujours importante à l’Hôpital régional de Campbellton, tout comme dans l’ensemble du Réseau de santé Vitalité. Cela dit, l’établissement restigouchois semble néanmoins connaître une légère période de répit à ce chapitre.

«La pénurie est encore très problématique, mais il y a moins d’engorgements à l’urgence, la pression est moins grande au niveau des lits. C’est un répit qui arrive à un bon moment, car l’été arrive et on sait qu’il y a plus de gens qui partent en vacances durant cette période», souligne M. Duclos.

À l’heure actuelle, l’Hôpital régional de Campbellton demeure le seul du Réseau de santé Vitalité à avoir amputé des lits dans le secteur de la psychiatrie pour adulte.