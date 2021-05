Un an et demi pour recruter 16 infirmières praticiennes

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a embauché 16 infirmières praticiennes depuis janvier 2020. Ce mois-là, le gouvernement avait promis d’en recruter 32, en plus des 97 autres «super infirmières» employées par les réseaux de santé de la province.

«L’intention est toujours d’atteindre notre objectif d’embaucher 32 infirmières praticiennes», affirme le directeur des communications du ministère de la Santé, Bruce Macfarlane.

Il indique que le gouvernement a recruté pour l’instant six infirmières praticiennes pour Fredericton, quatre pour Saint-Jean et six pour Moncton. Il précise qu’elles sont huit à travailler pour Vitalité.

«Les réseaux de santé ont identifié 15 candidats pour pourvoir les 17 postes vacants. Ils ont confirmé que des lettres d’offre étaient en préparation», ajoute M. Macfarlane.

En tout, le gouvernement souhaite embaucher 11 infirmières praticiennes pour la régie de santé francophone et 21 pour Horizon.

Stratégie de recrutement réclamée

«L’embauche de seulement 16 [professionnelles sur] 32 témoigne des difficultés à recruter des praticiens des soins de santé et illustre la nécessité d’intensifier les efforts de recrutement», a commenté le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

Le Dr Jeff Steeves croit qu’une stratégie «solide» de ressources humaines en santé doit être créée avec la participation du gouvernement, des régies régionales de la santé et des professionnels de la santé.

M. Steeves avance qu’il y a plus de 115 postes vacants de médecins et des centaines de postes vacants d’infirmières. Il regrette qu’à cause de cette pénurie, les patients attendent trop longtemps les soins dont ils ont besoin et que les services des hôpitaux ne puissent pas répondre à la demande.

Infirmières très qualifiées

Les infirmières praticiennes évaluent, diagnostiquent et traitent des patients ayant des problèmes de santé, comme les médecins de famille.

En embauchant 32 infirmières praticiennes, le gouvernement veut réduire le nombre de personnes inscrites sur la liste d’attente pour un médecin de famille, s’élevant à 44 000 en décembre dernier d’après CBC.

Chaque infirmière praticienne peut en effet prendre en charge de 800 à 1000 patients, selon le ministère de la Santé.

Elles peuvent travailler dans des salles d’urgence et dans des cliniques. L’une de ces dernières a par exemple vu le jour en mai 2020 au Réseau de santé Vitalité, sous le nom de Centre de santé du Grand Moncton. Ses employées acceptent des patients qui sont sur la liste d’attente d’Accès Patient NB.

La liste d’attente est destinée aux personnes qui n’ont pas de prestataire de soins de santé primaires et qui échouent à en trouver un par elles-mêmes. Les patients peuvent s’y inscrire en appelant le 811 et en donnant leurs nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’assurance maladie.

Des infirmières praticiennes dans le privé

Le 1er avril, le gouvernement provincial a décidé de facturer les infirmières praticiennes pour les diagnostics et les analyses en laboratoire qu’elles prescrivent pour des patients en dehors des régies de santé.

La mesure a déplu au groupe de pression représentant la profession. Les infirmières Praticiennes du Nouveau-Brunswick ont avancé que ce règlement impose une barrière supplémentaire à l’accès à un prestataire de soins de santé primaires dans la province. Elles ont ajouté qu’elles feraient payer leurs charges supplémentaires à leurs patients, selon CBC.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard a répondu qu’elle refusait d’encourager le paiement au privé de services censés être fournis par le secteur public et couverts par l’assurance maladie.